Oblíbená herečka musela náhle na operaci. "Zase budu poskakovat po jevišti," vzkazuje

Charistmatické herečce Marthě Issové zkřížily plány zdravotní problémy, kvůli kterým skončila až na operačním sále. Co přesně se stalo, sice nikdo nezveřejnil, ale úplná rutina to nejspíš nebyla – herečka bude nyní potřebovat čtvrt roku odpočinku. Kvůli tomu se ruší i představení „Krasavice interkontinentální“, které se hraje v pražském divadle La Fabrika, a to až do konce března. V této inscenaci Martha účinkuje po boku své dlouholeté přítelkyně a kolegyně Anny Polívkové.

Sama Issová nic nezastírala: „Mám menší zdravotní problém, který mi momentálně neumožňuje vystupovat. Tři měsíce rekonvalescence jsou nezbytné,“ sdělila herečka deníku Blesk. Divadlo La Fabrika její slova potvrdilo a oznámilo, že představení bude dočasně staženo z programu. Přesto Martha neztrácí optimismus: „To představení miluju a už se nemůžu dočkat, až zase budu poskakovat na jevišti,“ dodala s nadějí.

„Krasavice interkontinentální“ je inscenace, která se opírá nejen o herecký um obou protagonistek, ale také o chemii mezi nimi. Dává smysl, že té mají na rozdávání, však se znají už od poměrně raného mládí – už jako náctileté se potkaly při natáčení filmu. „Moje máma a Bolek Polívka hráli manželský pár s mnoha dětmi. Já i Aniččina starší sestra Kamila jsme byly obsazeny do rolí jejich dětí. Při natáčení jsem se seznámila s Kamilou a díky ní později i s Aničkou,“ vzpomínala Martha v jednom z dřívějších rozhovorů.

Obě ženy k sobě mají i nadále blízko a přátelský vztah se pochopitelně odráží i v profesním životě. Ale zdraví má samozřejmě přednost. Přejme Marthě rychlé uzdravení.