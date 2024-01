Ruské útoky si podle Zelenského vyžádaly 18 životů a 130 raněných

Útoky, které dnes podniklo Rusko proti Ukrajině svými raketami a střelami, si po celé zemi vyžádaly 18 mrtvých a 130 zraněných, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném večerním projevu ke spoluobčanům.

Сьогодні є рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Окрім цього, абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними. І багато іншого – все детально є в указі. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, «в білу», поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу! Дякую всім, хто зміцнює Україну, хто захищає українців, хто воює, працює і допомагає, щоб Україна вистояла і перемогла. Zveřejnil(a) Володимир Зеленський dne Úterý 23. ledna 2024

„Část raket se podařilo sestřelit, ale více než 200 objektů bylo poškozeno, včetně 139 obytných domů. Sto třicet lidí utrpělo zranění, bohužel 18 lidí zahynulo,“ řekl Zelenskyj.

Předchozí bilance ukrajinských úřadů čítala devět mrtvých a desítky raněných, a to většinou ve druhém největším ukrajinském městě Charkově, kde podle úřadů přišlo o život osm lidí, další civilistku zabil ruský útok v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti.

Ze 41 střel a raket se jich ukrajinské protivzdušné obraně podařilo sestřelit 21, uvedlo už dopoledne ukrajinské letectvo.

Charkov podle ukrajinských médií právě čelí třetímu ruskému útoku během jediného dne. Pod palbu ruských raket a střel se dostala ukrajinská metropole Kyjev a další místa.

Ruská státní tisková agentura TASS přitom tvrdí, že domy v Charkově zasáhly rakety ukrajinské protivzdušné obrany. „Ukrajinská strana se znovu snaží ovlivnit mínění a vydává zničení obytných domů za práci ruské armády,“ napsala agentura. Rusko od začátku své invaze prohlašuje, že na Ukrajině neútočí na civilní cíle, přestože útoky na civilní infrastrukturu potvrzují četné zprávy nezávislých médií.

Při ostřelování byl v Charkově poškozen rozvod plynu, uvedl server BBC News s odvoláním na vyjádření energetického podniku Naftogaz, podle kterého jsou škody největší od počátku zimy. Bez elektřiny se kvůli poškození trafostanic a vedení ocitlo 11 000 obyvatel.

Ruské ministerstvo obrany posléze sdělilo, že dnes ráno na Ukrajině ruské síly provedly vysoce přesnými zbraněmi skupinový úder na objekty ukrajinského vojenského průmyslu a zasáhly všechny vytyčené cíle.

Fico zpochybnil, že je v Kyjevě válka, je tam podle něho úplně normální život

Slovenský premiér Robert Fico dnes zpochybnil, že by v Kyjevě byla válka; v ukrajinské metropoli podle něj panuje normální život. Fico to prohlásil na tiskové konferenci během výjezdního zasedání vlády ve východoslovenské Kamenici nad Cirochou, když odpovídal na otázku, proč se jeho středeční schůzka s ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem neuskuteční v Kyjevě, ale v Užhorodu u hranic.

„Fico se vyznamenal cynickým prohlášením,“ napsala agentura Unian, která krátce před tím zveřejnila komentář experta nabádajícího Kyjev, aby se nerozhádal se slovenským premiérem, bez ohledu na jeho skandální výroky. Nad Ficovými vyjádřeními v předvečer naplánované schůzky s ukrajinským premiérem se pozastavil také deník Ukrajinska pravda. „Slova premiéra Slovenska o ‚klidném Kyjevu‘ zazněla ve stejný den, kdy Rusko podniklo další ostřelování Ukrajiny raketami. V hlavním městě byly mimo jiné poškozeny byty a auta a 22 lidí utrpělo zranění, jeden z nich je na jednotce intenzivní péče,“ napsal deník.

Fico řekl, že reagoval na požadavky ukrajinské strany a že je to pro něj praktické. Na tiskové konferenci přitom čelil dotazu, zda se nechce jet podívat na válku v Kyjevě osobně. „A to si fakt myslíte, že v Kyjevě je válka? To jako nemyslíte vážně, doufám...,“ uvedl (po 23. minutě). „Je tam absolutně normální život,“ dodal Fico, podle něhož konflikt na Ukrajině má lokalizovaný charakter.

Fico se o víkendu vyslovil proti přijetí Ukrajiny do NATO, neboť by to podle něj bylo spojeno s rizikem třetí světové války. Ukrajinu zároveň označil za zkorumpovanou zemi, ve které se ztrácí západní pomoc, a jako nereálné odmítl snahy Kyjeva osvobodit území okupovaná Ruskem. Fico také řekl, že Ukrajina není suverénní stát, protože je pod absolutním vlivem USA. Na dnešní tiskové konferenci ujistil (od 17. minuty), že je připraven se svými postoji ve středu seznámit Šmyhala.

V pondělí šéf zahraničního výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko prohlásil, že Ukrajina by měla zrušit návštěvy zahraničních představitelů, kteří zpochybňují její suverenitu. Naopak ukrajinská agentura Unian dnes zveřejnila příspěvek nabádající nerozhádat se s Ficem, protože „úplně stačí“ maďarský premiér Viktor Orbán.

„Hovoříme-li o stanovisku Roberta Fica, pak není tak jednoznačné. Skutečně ho sotva lze označit za proukrajinského slovenského premiéra. Ale dělá i jisté kroky, které nedovolují považovat ho jednoznačně za protiukrajinského,“ upozornil ve zprávě Unian expert na zahraniční politiku a sousedské vztahy Serhij Herasimčuk.

Jako příklad uvedl, že Fico se už v předvolební kampani vymezoval proti přijetí Ukrajiny do NATO, ale neměl námitky proti ukrajinskému členství v Evropské unii; naopak říkal, že pro Slovensko bude výhodné, pokud Ukrajina bude členem EU. Fico před volbami také tvrdil, že už ani jeden slovenský náboj nepůjde na Slovensko, ale po volbách vláda upřesnila, že to se týká bezplatné pomoci, avšak kontrakty bude respektovat. A to se týká i dodávek samohybných houfnic Zuzana a odminovacích strojů Božena. Tedy Slováci nic „nedarují“, a tím se Fico obrací na své voliče, ale odvedou práci, za kterou dostanou zaplaceno. A tím také dává signál EU, která za tyto dodávky platí. Slovensko rovněž pokračuje v poskytování humanitární pomoci.

Proto je třeba se s Ficem setkávat a jednat, nehledě na jeho skandální prohlášení. Přinejmenším je třeba mít na zřeteli skutečnost, že Slovensko se zúčastní jednání o vstupu Ukrajiny do EU a může ovlivnit rozhodování o poskytnutí unijní finanční pomoci. „Jiná věc je, že je třeba jasně dát najevo, kde jsme na jedné straně a kde by Slovensko mohlo překročit přípustnou mez,“ tvrdí Herasimčuk. Pokud Fico bude trvat na tvrzeních, která odporují ukrajinským zájmům, pak se lze zdržet společného prohlášení. Ale nemá smysl vyhýbat se dialogu, protože stačí Orbán, který blokuje hodně věcí a ohrožuje ukrajinskou integraci do EU a NATO. Bez ohledu na veškerou odpudivost Ficových prohlášení, nestálo by za to mít ho za odpůrce. Vždyť tandem Fico-Orbán by mohl nadělat problémy, nabádá expert. Pokud Orbán získá ve Ficovi spojence v EU, situace se pro Ukrajinu může zhoršit.