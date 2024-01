Ukrajina vrací úder. Její drony zasáhly plynový terminál i zbrojovku

Ruské ministerstvo obrany na síti telegram píše o útocích ukrajinských dronů na Smolenskou, Tulskou a Orelskou oblast. Nad Smolenskou oblastí podle něj protivzdušná obrana zničila čtyři bezpilotní letouny.

Výbuch v terminálu Usť-Luga, který leží při Baltském moři nedaleko od hranic s Estonskem, zasáhl zařízení plynárenské společnosti Novatek. Na záběrech z místa bylo vidět plameny šlehající do výšky.

Drone attack reported this evening at the Russian Novoteka oil and LNG terminal in the port of Ust-Luga, Leningrad Oblast.



The facility is currently burning. pic.twitter.com/YxObs8AjwD