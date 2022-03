Plaťte od pátku za plyn v rublech, jinak zavřu kohouty, hrozí Putin Západu

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal dekret, podle kterého musejí zahraniční kupci od pátku platit za ruský plyn v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny.

„K nákupu ruského zemního plynu si musejí otevřít rublové účty v ruských bankách. Z těchto účtů se budou uskutečňovat platby za dodaný plyn,“ citovala Putina agentura Reuters.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož mají kupci převést zahraniční měny na zvláštní účet u ruské banky, která jim následně pošle rubly k uskuteční platby za plyn. „Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny,“ varoval Putin.

Západní vlády a podniky již dříve přechod na platby v rublech odmítly a označily jej za porušení smlouvy. Rusko je důležitým dodavatelem energetických surovin do Evropy. Tyto dodávky jsou nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli útoku na Ukrajinu.

Podle Západu je požadavek na platby v rublech vydírání

Německý kancléř Olaf Scholz s rakouským kolegou Karlem Nehammerem odmítají platby za dodávky ruského plynu v rublech. Prohlásili to na dnešní tiskové konferenci v Berlíně. Scholz dodal, že to již v telefonickém rozhovoru Putinovi řekl a že nyní je na šéfovi Kremlu, jak se zachová. Oba kancléři shodně uvedli, že stávající smlouvy počítají s evropskou měnou euro.

Také francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck nový Putinův požadavek odmítli. Podle nich jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Habeck na dnešní tiskové konferenci s Le Mairem řekl, že smlouvy musí být dodrženy. A smlouvy s Ruskem s platbou v rublech nepočítají. Na dodržení smluvních závazků upozornil i Le Maire. „Pro nás je důležité nenechat se od Putina vydírat,“ řekl Habeck.

„V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby se za dodávky plynu platilo jinou měnou, než jaká byla smluvně dohodnuta,“ řekl Le Maire. Připomenul, že země skupiny G7, mezi které patří i Francie, trvají na platbách za plyn podle stávajících dohod.

Oba ministři prohlásili, že Německo s Francií jsou odhodlány energeticky chránit nejen domácnosti, ale i firmy. Habeck uvedl, že nutné je v případě sporů s Ruskem postupovat jednotně a že Moskvě se nepodaří jednotu Západu narušit. Oznámil rovněž, že Rusko bude čelit novému souboru sankcí za invazi na Ukrajinu a že tato odvetná opatření nejsou poslední.