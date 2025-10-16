Nový typ smluv vám nabídne velkou slevu - ale pozor na tyhle háčky!

Dnes je čtvrtek 16. října 2025., Svátek má Havel
16. 10. 2025 – 13:14 | Magazín | Anna Pecena

Všimli jste si, jak vám obchodník slibuje „obrovské úspory“ – a přitom podepisujete smlouvu, která vás zaváže na roky k platbám mnohonásobně vyšším, než jste čekali? V tomto článku odhalíme klamavé triky, které nejčastěji míří na důchodce, a poradíme, jak se bránit, než bude pozdě.

 Slíbí vám výhodu – podepíšete ztrátu

Obchodníci rádi používají lákavá sousloví jako „ušetříte až 50 %“ nebo „úsporný tarif pro seniory“. Ale pozor – když přiložíte pero k dokumentu, najednou zjistíte, že jste dali souhlas ke skrytému navýšení cen za služby, k automatickému prodlužování smlouvy nebo k penále za předčasné ukončení.

Často vás zlákaní k podepsání smlouvy mimo prodejní prostor (třeba při domovní návštěvě) přiměje jednat pod tlakem. Zákon počítá s tím, že smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory či na dálku mají zvláštní režim – máte právo od nich odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. 

 Kde vás obchodník nejčastěji „vytahá“ peníze

  • Skryté navýšení ceny: Na faktuře se objeví nová složka, o které jste nikdy nemluvili. Zákon stanoví, že změnu ceny musí podnikatel oznámit stejně jako výzvu k úhradě, a vy máte právo odmítnout novou cenu, pokud vám nevyhovuje. 

  • Smluvní klauzule v neprospěch spotřebitele: Ve spotřebitelských smlouvách nesmí být ustanovení, která vyvolávají „značnou nerovnováhu“ ve prospěch dodavatele.

  • Automatické prodloužení smlouvy: Tarify, služby či pojištění se prodlouží, pokud včas neodstoupíte – a podmínky toho prodloužení bývají velmi nevýhodné.

  • Tichý souhlas se službami navíc: Souhlasíte s jednou věcí, ale v dokumentu je také skryto, že souhlasíte s dalšími přídavky – které už nejsou primárně nabídnuty ústně.

 Jak riziku uniknout – praktické tipy

  1. Nikdy nepodepisujte okamžitě – vyžadujte vzít si smlouvu domů a pročíst si ji.

  2. Čtěte tiskem pod čarou – drobný text často skrývá penalizace, automatické prodloužení nebo poplatky navíc.

  3. Ověřte si, co je povinné a co volitelné – ne každá část bude nutná.

  4. Zkontrolujte právo odstoupit – u smluv mimo obchodní prostory či na dálku máte 14 dní na rozmyšlenou.

  5. Nepodepisujte u tchyně v kuchyni – pokud k vám přijde prodejce domů, máte na to zvláštní ochranu podle zákona o ochraně spotřebitele. 

Nenechte se nachytat na líbivé fráze o „úsporách“. Když přiložíte pero, často už hrajete naplno podle pravidel prodejce – ne podle svých. Mějte oči otevřené, smlouvy čtěte pečlivě – a pamatujte: to největší úsporné opatření je nepodepsat, dokud nerozumíte každé větě.

