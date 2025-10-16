Adrenalinový luxus pro otrlé. Kapslový hotel vás posadí 270 metrů nad dno propasti!
16. 10. 2025 – 13:50 | Magazín | Žanet Ka
Jen ti nejodvážnější si troufnou na noc ve vzduchu. Hotel Ovo Patagonia nabízí čtyři průhledné kapsle připevněné k útesu národního parku Los Glaciares. Cesta k nim vede přes lezeckou stezku. Odměnou je ticho, výhledy a zážitek, který se navždy zapíše do paměti.
V srdci Patagonie, tam, kde se země dívá do tváře větru a hory se rozpíjejí v mlze, vzniklo místo, které přepisuje hranice dobrodružství i architektury. Na úbočí národního parku Los Glaciares, v nadmořské výšce 270 metrů nad zemí, se z útesu spouští čtyři průhledné kapsle hotelu Ovo Patagonia. Jsou připevněné k srdci skály, lehké jako bubliny, pevné jako ocelové sny. A z každé z nich se otevírá výhled, který bere dech i těm, kteří si mysleli, že už je jen tak něco neohromí.
Když noc znamená výšku
Cesta sem není pro každého. Nejbližším městem je El Chaltén, poklidné argentinské město, které místní nazývají hlavním městem trekingu. Odtud vede k hotelu stezka, která vyžaduje hodinu výstupu a poté sestup po zajištěné lezecké cestě s karabinami a jistícími lany. Kdo dorazí dolů, ocitá se v jiném světě, kde spíte zavěšeni mezi nebem a zemí.
Každá kapsle, vyrobená z průhledného polykarbonátu, pojme dvě osoby. Z horní části modulu se otvírá ložnice s panoramatickým výhledem na Mount Fitz Roy, horu vysokou 3 405 metrů, jejíž hřeben se při východu slunce barví do růžova. Uprostřed konstrukce se nachází malá koupelna a obývací zóna, v dolní části prostor k sezení, odkud lze pozorovat, jak se krajina mění s každým poryvem větru.
Architektura odvahy
Projekt vznikl roku 2021 pod vedením architekta Luise Aparicia ze studia Perspectiva Aérea a Ezequiela Rueta, spoluzakladatele společnosti Ovo Patagonia. Jejich cílem bylo vytvořit bezpečný, ale maximálně pohlcující zážitek, místo, kde se příroda nepopírá, ale sdílí. „Chtěli jsme, aby návštěvník nebyl jen pozorovatelem krajiny, ale jejím dočasným obyvatelem,“ popisuje architekt v jednom z rozhovorů.
A skutečně tu každý detail slouží tomu, aby se člověk stal součástí horské scény. Kapsle se vertikálně vrství jako kapky rosy na srázu: nahoře postel, uprostřed koupelna, dole pozorovací křeslo. Průhledné stěny dovolují sledovat východy a západy slunce, hvězdy i noční pohyb pum, kondorů či patagonských jelenů.
Když se staví v tichu
Postavit hotel v takto nepřístupném terénu byla téměř nadlidská mise. Stavitelé pracovali bez telefonů, internetu i elektřiny. Materiál bylo možné dopravit pouze po řece. Nahoře na útesu vznikla ocelová věž, z níž vedlo 250metrové lano, po kterém byl materiál dopravován dolů jako na primitivním, ale důmyslném výtahu.
Na stavbě se podíleli inženýři, geodeti i specialisté na práci ve vysokých nadmořských výškách, kteří zároveň pečlivě sledovali stabilitu terénu. Každý šroub, každá ocelová výztuha musela být zajištěna s přesností na milimetry, protože prostor pro chybu tu prostě neexistuje.
Noc, kterou nezapomenete
V kapslích je ticho jiné než kdekoliv jinde. Nehlučí tu město, nešumí klimatizace. Jen vítr naráží do skal a připomíná, jak malí vůči přírodě jsme. Mnoho návštěvníků popisuje první noc jako směs pokory, euforie a meditace. Strach z výšky se během chvíle rozplyne a zůstane jen fascinace, ten pocit, že spíte v obloze.
Ovo Patagonia není komfortní v běžném slova smyslu. Ale nabízí luxus jedinečnosti- spánek mezi mraky, světlo, které se láme o ledovce, a přírodu, která tu není kulisou, ale partnerem.
Cesta, která má smysl
Projekt Ovo Patagonia se stal symbolem nového typu cestování ekologického, pomalého a hlubokého. Autoři se záměrně vyhnuli masivní výstavbě i trvalým zásahům do krajiny. Kapsle jsou navrženy tak, aby je bylo možné demontovat bez jakéhokoli poškození okolí, což je v chráněné oblasti Los Glaciares zásadní podmínkou.
Výsledkem je místo, které ztělesňuje ideu: člověk nemusí přírodu dobývat, aby s ní mohl žít v symbióze.
V Patagonii totiž nic nepatří vám, ani pohled, ani vzduch, ani ticho. Můžete to jen na chvíli sdílet a to dělá z Ovo Patagonia zážitek, který se zapisuje hluboko jako vzpomínka na chvíli, kdy jste se probudili nad propastí a všechno dávalo smysl.