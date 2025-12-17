Rozbíjení talířů, vyhazování nábytku a oheň. Nový rok ve světě vypadá úplně jinak
17. 12. 2025 – 8:51 | Zpravodajství | Alex Vávra
Oslavy příchodu nového roku mají po celém světě mnoho podob. Někde se jí hrozny, jinde se rozbíjejí talíře nebo zní chrámové zvony. Podívejte se na pět novoročních tradic, které ukazují, jak rozdílně, a přesto podobně lidé vítají nový začátek.
Silvestr a příchod nového roku jsou jedním z mála okamžiků, které lidé na celém světě prožívají podobně intenzivně. Uzavírá se jedna kapitola a otevírá druhá, plná očekávání, plánů a přání. Právě proto vzniklo tolik tradic, které mají nový rok přivítat co nejlépe a zajistit štěstí, zdraví nebo prosperitu. Některé působí nevinně, jiné hlučně a další až nepochopitelně. Přesto všechny odrážejí stejnou lidskou potřebu dát novému začátku jasný symbolický rámec.
Španělsko
Ve Španělsku patří k novoroční půlnoci dvanáct vinných hroznů. Každý z nich se jí přesně s jedním úderem hodin, které oznamují příchod nového roku. Každý hrozen symbolizuje jeden měsíc a jeho snědení má zajistit štěstí, úspěch a klid. Tradice je stará více než sto let a vznikla údajně jako reakce na nadúrodu vína. Dnes je z ní společenská událost, kterou lidé sledují i v televizi. Problémem bývá rychlost, protože hodiny nečekají, a každoročně se najdou lidé, kteří to nestihnou nebo se s hrozny doslova dusí.
Dánsko
Dánové mají k Novému roku velmi hlučný a chaotický vztah. Kromě ohňostrojů patří k jejich oslavám rozbíjení starých talířů. Ty se nehází jen tak ledabyle, ale přímo ke dveřím přátel, rodiny nebo sousedů. Ráno pak počet střepů před domem symbolizuje, kolik lidí si vás váží a kolik štěstí vás čeká v nadcházejícím roce. I když to znamená nepříjemný úklid, tradice je vnímána jako projev přátelství a soudržnosti. Čistý práh by byl naopak špatným znamením.
Jižní Afrika
V některých čtvrtích Johannesburgu se lidé zbavují starého roku doslova vyhazováním minulosti z okna. Staré skříně, rozbité televize nebo vysloužilé spotřebiče končí na ulicích pod paneláky. Symbolika je jasná – staré věci musí pryč, aby mohl přijít nový začátek. Tento zvyk je však extrémně nebezpečný a každoročně vede ke zraněním i škodám na majetku. Úřady se ho snaží zakazovat, ale tradice má silné kořeny a pro mnoho lidí představuje očistný akt.
Japonsko
Japonský Nový rok je spojen spíše s klidem než s hlukem. V buddhistických chrámech se o půlnoci rozezní zvony, a to přesně 108krát. Podle tradice má člověk právě tolik slabostí a negativních tužeb, kterých je třeba se zbavit. Každý úder symbolicky jednu z nich smývá. Lidé tento okamžik často sledují v tichosti a rozjímání, někdy přímo v chrámu, jindy doma u televizního přenosu. Nový rok je zde vnímán jako duchovní restart, nikoliv jen jako společenská oslava.
Skotsko
Skotský Hogmanay patří k nejdivočejším novoročním oslavám v Evropě. Jedním z nejvýraznějších prvků jsou ohnivé koule, které lidé točí nad hlavami na řetězech. Oheň má očistnou funkci, spaluje vše zlé a nechtěné, co zůstalo ve starém roce. Zároveň symbolizuje slunce a návrat světla do temných zimních dní. Tradice má kořeny v dávných pohanských rituálech a dodnes působí velmi silně, ať už na účastníky, nebo na diváky.
Novoroční tradice z různých koutů světa se mohou lišit formou i intenzitou, ale jejich podstata je stejná. Lidé chtějí mít pocit, že nový rok nezačíná náhodně, ale s jasným gestem, které mu dává směr. Ať už jde o hrozny, střepy, zvony nebo oheň, všechny tyto zvyky vyjadřují naději, že budoucnost lze alespoň trochu ovlivnit. Možná je to jen symbolika, ale právě díky ní má přelom roku pro tolik lidí stále své kouzlo a význam.