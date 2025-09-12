Romantika bez trapasů: jak zatočit s pupínky na zadečku
12. 9. 2025 – 11:30 | Magazín | Natálie Kozak
Nové prádlo, romantický plán a pak nepříjemné překvapení v podobě vyrážky na hýždích. Nejste sami: akné na těchto místech je častější, než byste si mysleli. Dobrá zpráva? S trochou péče, hygieny a pár triků z lékárny i domácí lékárničky můžete kůži rychle zklidnit.
Kůže na hýždích žije vlastním životem. Téměř nikdy nedýchá, většinu dne se dusí v oblečení, potí se a tře o látku. Když k tomu přidáte syntetické prádlo, dlouhé hodiny sezení v kanceláři a občasný stres, máte recept na bouřící pokožku. „Hýždě jsou náchylné k akné právě kvůli kombinaci mazových žláz a tření,“ uvádějí experti.
Akné se tady objevuje z různých důvodů. Někdy stačí těsné džíny, jindy hormonální výkyvy nebo zapomenutá sprcha po sportu. Často se přidává i výživa- sladkosti s vysokým glykemickým indexem doslova rozjíždějí mazové žlázy.
Poznejte svého nepřítele
Ne každý pupínek je stejný. Bílé tečky jsou jen ucpané póry, červené boláky už značí zánět. Hluboké, bolestivé cysty mohou zanechat jizvy, a to je chvíle, kdy nestačí babské recepty, ale je třeba navštívit dermatologa.
Kdy zpozornět
- když vyrážka pokrývá velkou plochu,
- když pupínky bolí, hnisají nebo nemizí déle než měsíc,
- když se přidají horečky, svědění nebo zvětšené uzliny.
Za běžnými pupínky se někdy skrývá folikulitida, plísně nebo jiná onemocnění, která si žádají odborníka.
Co pomůže hned teď
Přiznejme si to: týden před dovolenou není čas na dlouhodobé terapie. Ale i krátkodobě můžete kůži uklidnit.
- Žádné mačkání. Jizvy zůstávají mnohem déle než samotné pupínky.
- Čistota a jemnost. Antibakteriální sprchový gel nebo dehtové mýdlo, dvakrát týdně jemný peeling.
- Hydratace. Paradoxně i problematická pleť potřebuje krém, suchá kůže produkuje víc mazu.
Kdo chce do lékárny, může vyzkoušet kyselinu salicylovou (1-2 %), která uvolňuje póry, zinkovou pastu na přesné pupínky nebo krémy s benzoylperoxidem. Pro dlouhodobější řešení se doporučují i retinoidy- deriváty vitaminu A, které podporují obnovu kůže.
Ale ani domácí triky nejsou k zahození. Ovesný peeling s medem kombinuje jemný mechanický peeling s antibakteriálním účinkem. Aloe vera chladí a hojí, jílová maska vytáhne přebytečný maz. Důležité je vždy po podobných procedurách kůži znovu hydratovat.
Životní styl jako lék
Čistá kůže nezačíná pouze v koupelně, ale i v šatníku. Bavlněné prádlo, volnější kraťasy doma, pravidelně měněné povlečení, to všechno pomáhá. Pokud sedíte v kanceláři, každou hodinu se zvedněte a protáhněte. A po sportu? Sprcha okamžitě, žádné pochůzky v propoceném oblečení.
A pak je tu jídlo. Sladkosti a fast food podporují činnost mazových žláz, naopak zelenina, ovoce, ryby a ořechy pleti prospívají. Zinek z dýňových semínek nebo selen z brazilských ořechů jsou maličkosti, které hrají překvapivě velkou roli.
A co hormony?
Pokud se pupínky pravidelně objevují před menstruací, příčinou je progesteron, který stimuluje mazové žlázy. Svou roli může hrát i antikoncepce, ať už k lepšímu, nebo horšímu. Tady už je na místě poradit se s gynekologem.
Závěrem
Akné na hýždích není ostuda, ale signál, že pokožka potřebuje jiný režim. Někdy stačí pár drobných změn, jindy je nutná odborná pomoc. V obou případech platí: čím dřív se problém začne řešit, tím rychleji budou hýždě zase připravené na nové prádlo i romantické plány.