Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda
12. 9. 2025 – 11:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé v Příčovech, Prosenické Lhotě a dalších obcích na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, jako jsou antimon či zlato.
Vedení obcí obdržela oznámení o zahájení řízení o povolení průzkumu ložisek. Místní se obávají devastace přírody a narušení podzemních vod. Zastupitelé Příčov a Prosenické Lhoty rozhodli, že se na toto téma budou 10. října konat referenda. Lidé mají odpovídat na otázku, zda by vedení obcí měla podniknout veškeré kroky proti takovému záměru, řekli dnes ČTK starostové Příčov a Prosenické Lhoty Michal Jiráček a Petr Červenka (oba nez.).
O průzkum území, které patří vesměs soukromým vlastníkům, požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Záměr se podle Červenky dotýká i dalších obcí, jako jsou Dublovice, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany. V Sedlčanech podle něj vzniká protestní petice.
"Děláme všechno pro to, aby se to nestalo. Protože jakmile bude průzkum, tak už bude chybět krůček k tomu, aby se tu nějaká těžba povolila," upozornil Červenka.
Poukázal na to, že antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře v rámci obchodní války se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin. "Už se tady průzkum dělal někdy v 80. letech, takže vědí, že v téhle lokalitě něco máme, nějaké zlato, ale hlavně asi antimon teď hraje velkou roli, protože Čína zavřela kohoutky a Amerika nemá z čeho dělat patrony," dodal Červenka.
Jiráček uvedl, že k vyhlášení referenda obec přiměly obavy zastupitelů i dalších obyvatel. "Antimon je široce používaný v průmyslu, je to polovodič, využití má i ve zbrojním průmyslu, což možná je i jeden z hlavních důvodů. Je toxický, tak z toho tady plynou různé obavy," dodal. Připomněl, že o Příčovy a další oblasti, zejména Mokrsko, se těžařské firmy v souvislosti s možnou těžbou zlata zajímaly už v minulosti. Také proti těmto snahám se tehdy zvedla velká vlna odporu.