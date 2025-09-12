Obdařená kráska Sydney Sweeney přibrala kvůli roli 13 kilo. Poznali byste ji?
12. 9. 2025 – 12:32 | Magazín | Tamara Černá
Sydney Sweeney patří mezi nejvyhledávanější současné herecké talenty. Z původní hvězdičky seriálu Euforie se vyklubala sympatická star. Teď všechny překvapila svou transformací.
Sydney Sweeney se ve svém nejnovějším projektu pouští do dosud nejodvážnější role kariéry. Biografické drama Christy režiséra Davida Michôda přináší příběh Christy Martin – boxerské průkopnice, která ve 90. letech zásadně proměnila vnímání ženského boxu v USA a stala se tváří sportu, jenž byl do té doby vnímán téměř výhradně jako mužská doména.
Film měl premiéru na letošním festivalu v Torontu, kde sklidil mimořádně pozitivní reakce kritiků i diváků. Hlavní zásluhu na tom má právě Sweeney, která se pro roli podrobila fyzicky i psychicky náročné transformaci. Kvůli autenticitě a věrohodnosti přibrala třináct kilogramů svalové hmoty a prošla intenzivním boxerským tréninkem. Sama herečka v rozhovorech přiznala, že to byla dosud nejtěžší příprava na roli, ale zároveň nejvíce obohacující: „Christy byla neuvěřitelně silná, ale její síla nepocházela jen z těla, ale i z odhodlání. Chtěla jsem jí vzdát hold co nejpoctivěji.“
Christy však není jen sportovním dramatem. Film se zaměřuje i na temnější kapitoly boxerčina života – její vztah s trenérem a zároveň manželem Jimem Martinem, který byl poznamenaný domácím násilím, kontrolou a manipulací. Tento kontrast mezi triumfy v ringu a osobními traumaty dodává snímku hloubku, která přesahuje rámec klasického sportovního filmu. Režisér David Michôd se netají tím, že chtěl ukázat, jak tenká je hranice mezi obdivovanou sportovní ikonou a zranitelnou ženou uvězněnou v destruktivním vztahu.
Vedle Sweeney se ve filmu objevuje i jméno, které by mohlo přilákat širší publikum – roli Jima Martina ztvárnil zkušený herec Michael Shannon. Jeho temná a zneklidňující interpretace dodává filmu dramatické napětí a ostrý kontrapunkt k Sweeneyině energii a houževnatosti.
Kritici vyzdvihují především fyzickou věrohodnost zápasů, které byly natáčeny s maximálním důrazem na realismus. Boxerské scény tak působí autenticky, tvrdě a syrově, a přitom nikdy nezastíní intimní rovinu vyprávění. Christy tak může zaujmout jak sportovní fanoušky, tak diváky hledající psychologické drama s výraznou ženskou hrdinkou.
Do českých kin by se snímek měl dostat na jaře 2026. Už nyní se ale mluví o tom, že role Christy Martin by mohla Sydney Sweeney vynést první oscarovou nominaci.