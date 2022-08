Roger Waters: Kdyby Biden chtěl, válka na Ukrajině by zítra skončila

Watersovy výroky vyvolaly rozhořčení ze strany Kyjeva a naopak pochvalné reakce Moskvy.

V rozhovoru, který byl v neděli zveřejněn na internetu, se americký moderátor Michael Smerconish Waterse zeptal, proč při svém nynějším koncertním turné ukazuje podobiznu šéfa Bílého domu pod nápisem válečný zločinec. Waters v odpovědi obvinil Spojené státy, že válku na Ukrajině prodlužují, místo aby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přiměly k jednání. „Kdyby Biden chtěl, válka by zítra skončila,“ prohlásil Waters.

Musician Roger Waters: "They're not encircling Taiwan, Taiwan is part of China, and that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948, and if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it."



This is where we are. pic.twitter.com/eeec0FOXx7