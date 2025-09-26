Rodiny si připlatí desítky tisíc ročně. Emisní povolenky jsou tady
26. 9. 2025 – 8:24 | Ekonomika | Štěpán Bárta
České domácnosti čeká další drahota. Od roku 2027 má začít platit nový systém emisních povolenek ETS2, který zdraží plyn, benzin, naftu i uhlí. Analýza investiční společnosti XTB spočítala, o kolik se domácnostem zvýší roční účty. Výsledky jsou varující – některé rodiny zaplatí i přes 60 tisíc navíc.
Kolik to bude stát běžnou rodinu
Základní výpočet počítá s cenou povolenky 57 eur. V přepočtu na rok 2027 to znamená zdražení plynu o 340 korun za MWh, benzinu o 3,23 koruny za litr a nafty o 3,70 koruny. Uhlí by vyskočilo o více než dva tisíce korun za tunu.
Podle XTB by domácnost v bytě s jedním autem a topením na plyn ročně zaplatila navíc zhruba šest tisíc. Pokud by cena povolenky stoupla na 78 eur, částka vyskočí na více než osm tisíc. A kdyby povolenka stála 150 eur, připlatí si taková rodina už skoro 16 tisíc korun.
Daleko horší scénář čeká obyvatele vesnic topící uhlím a jezdící dvěma auty. Tam by se roční výdaje navýšily o 23 tisíc už při nejnižší variantě. Pokud by povolenky vystřelily nahoru, náklady vyskočí klidně až na 61 tisíc korun ročně.
Energetická chudoba na obzoru
Analytici se shodují, že nejtvrdší dopad zasáhne nejchudší domácnosti, zejména ty, které žijí ve starších domech a topí uhlím či plynem. „Rodiny s pasivními domy, tepelnými čerpadly a elektromobily to skoro nepoznají. Ale lidé na venkově se starými auty a kotli zaplatí nejvíc,“ upozorňuje šéf analytiků Jiří Tyleček.
Obavy z „energetické chudoby“ proto rostou. Stát sice plánuje kompenzace, ale podle expertů je otázkou, zda se podaří nastavit je spravedlivě. „Firmy umí čerpat dotace mnohem lépe než domácnosti. Reálně hrozí, že náklady ponesou hlavně rodiny, zatímco peníze z povolenek si rozdělí byznys,“ varuje ekonom XTB Pavel Peterka.
Inflace, dražší úvěry a tlak na mzdy
Dopady nebudou jen na peněženkách domácností. Vyšší ceny energií a pohonných hmot se promítnou do cen téměř všeho – od potravin po služby. Ekonomové počítají s tím, že inflace vzroste o půl až více než jeden procentní bod. To může vést k požadavkům na růst mezd a k dalšímu tlaku na firmy i vládu.
Centrální banky pravděpodobně budou držet úrokové sazby výš, aby inflaci krotily. Jenže to zároveň zdraží hypotéky i další půjčky. Jinými slovy: domácnosti si připlatí nejen za energie a dopravu, ale i za financování bydlení.
Budoucnost emisních povolenek tak zatím vyvolává více otázek než jistot. Jedno je ale jasné už teď – na rodinných rozpočtech se nový systém projeví velmi tvrdě.