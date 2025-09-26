Jiří Adamec už nevlastní nemovitosti za stovky milionů. Chtěla to tak manželka?
26. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Luxusní vily i byty z ničeho nic nepatří známému režisérovi.
Stránky novin v posledních dnech plní drama, které se rozhořelo po údajném únosu režiséra Jiřího Adamce.
Unést ho měla jeho vlastní manželka, Jana Adamcová.
Ta ale tvrdí, že se jen stará o manžela, který trpí demencí, a chce ho ochránit před lidmi, kteří se jeho nemoci snaží využít nebo s ním nějak manipulovat.
Adamcova přítelkyně Veronika Maschková zase prohlašuje, že Adamcová nechala Adamce unést, aby se dostala "ke zbytku" jeho majetku. Což by samozřejmě implikovalo, že už se k nějaké hlavní části dostala dřív.
Možná naráží na skutečnost, že celkem bohaté portfolio nemovitostí, které měl dřív Adamec psané na sebe, už má jiného majitele.
Nejedná se přitom o úplně zanedbatelné položky: Adamec vlastnil dvě vily v Lysolajích ve fázi projektu, byt v Dejvicích a dvě vily v pražské Hanspaulce, z nich by zejména ta větší klidně mohla mít cenu ve stovkách milionů korun. Adamec ji pronajímal indickému velvyslanectví za stovky tisíc měsíčně.
Všechno dostal darem svého času osmnáctiletý syn Daniel, kterého má právě s Janou Adamcovou. Ta je v katastrech uvedena jako navrhovatelka.
Adamec tak nyní oficiálně nevlastní prakticky nic – alespoň pokud se bavíme o nemovitostech. A je pojištěno, že nemovité bohatství zůstane v rodině.
Respektive té, kterou má s Janou Adamcovou. Adamec má totiž ještě tři děti z prvního manželství, ty ale s největší pravděpodobností přijdou zkrátka.
„Nechci už se v tom dál patlat, ale já jsem jeho manželka, je to otec mých dětí a slíbila jsem mu, že se o něj postarám. A nedovolím, aby ho kdokoliv v jeho zranitelnosti zneužil. Jirka odešel. Jirka odešel zcela dobrovolně, což je něco, co lze dokázat. Víc k tomu nemám, co říct,“ komentovala celou aféru okolo údajného únosu Jana Adamcová pro Expres.