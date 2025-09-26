Dnes je pátek 26. září 2025., Svátek má Andrea
Počasí dnes 13°C Zataženo

Jiří Adamec už nevlastní nemovitosti za stovky milionů. Chtěla to tak manželka?

26. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Jiří Adamec už nevlastní nemovitosti za stovky milionů. Chtěla to tak manželka?
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Luxusní vily i byty z ničeho nic nepatří známému režisérovi.

Stránky novin v posledních dnech plní drama, které se rozhořelo po údajném únosu režiséra Jiřího Adamce.

Unést ho měla jeho vlastní manželka, Jana Adamcová.

Ta ale tvrdí, že se jen stará o manžela, který trpí demencí, a chce ho ochránit před lidmi, kteří se jeho nemoci snaží využít nebo s ním nějak manipulovat.

Adamcova přítelkyně Veronika Maschková zase prohlašuje, že Adamcová nechala Adamce unést, aby se dostala "ke zbytku" jeho majetku. Což by samozřejmě implikovalo, že už se k nějaké hlavní části dostala dřív.

Možná naráží na skutečnost, že celkem bohaté portfolio nemovitostí, které měl dřív Adamec psané na sebe, už má jiného majitele.

Nejedná se přitom o úplně zanedbatelné položky: Adamec vlastnil dvě vily v Lysolajích ve fázi projektu, byt v Dejvicích a dvě vily v pražské Hanspaulce, z nich by zejména ta větší klidně mohla mít cenu ve stovkách milionů korun. Adamec ji pronajímal indickému velvyslanectví za stovky tisíc měsíčně.

Všechno dostal darem svého času osmnáctiletý syn Daniel, kterého má právě s Janou Adamcovou. Ta je v katastrech uvedena jako navrhovatelka.

Adamec tak nyní oficiálně nevlastní prakticky nic – alespoň pokud se bavíme o nemovitostech. A je pojištěno, že nemovité bohatství zůstane v rodině.

Respektive té, kterou má s Janou Adamcovou. Adamec má totiž ještě tři děti z prvního manželství, ty ale s největší pravděpodobností přijdou zkrátka.

„Nechci už se v tom dál patlat, ale já jsem jeho manželka, je to otec mých dětí a slíbila jsem mu, že se o něj postarám. A nedovolím, aby ho kdokoliv v jeho zranitelnosti zneužil. Jirka odešel. Jirka odešel zcela dobrovolně, což je něco, co lze dokázat. Víc k tomu nemám, co říct,“ komentovala celou aféru okolo údajného únosu Jana Adamcová pro Expres.

Tagy:
únos spor nemovitosti přepis
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Lidl spouští Japonské dny, které umožní vařit exotiku, aniž by vás zruinovala

Následující článek

Rodiny si připlatí desítky tisíc ročně. Emisní povolenky jsou tady

Nejnovější články