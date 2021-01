Řezníkův nápad s vegetariánskými náhražkami masa zaujal společnost Unilever

Když se Jaap Korteweg, nizozemský zemědělec v deváté generaci, vzdal masa a založil si podnik, který má nabízet nejzapřisáhlejším masožravcům rostlinné náhražky, jeho okolí se domnívalo, že jde o žert. Zakladateli firmy De Vegetarische Slager (vegetariánský řezník) se nicméně podařilo, že ji koupil potravinářský gigant Unilever.

Britsko-nizozemská nadnárodní společnost učinila podnik vegetariánského řezníka jedním ze svých projektů, který má přinášet ročně zhruba jednu miliardu eur (26 miliard Kč) a nabízet potraviny rostlinného původu. Jde o vzkvétající trh, poznamenává agentura AFP.

"Příští etapa u Unileveru je úžasná, hodně investují. Mají znalosti a sílu rozvíjet značku všude ve světě," říká Jaap Korteweg. "Sen se stal skutečností," vysvětluje uprostřed pole, kde si staví svůj ekologicky šetrný dům se střechou pokrytou travou.

Zemědělec vypráví, jak byl velkým milovníkem masa a jak se stal před dvaceti lety vegetariánem, když musel v době prasečího moru skladovat mrtvá prasata v chladných místnostech. "Byl to moment zlomu, měl jsem plné zuby systému, který využívá zvířata na maso," uvádí Korteweg a připouští, že to nebylo snadné. Označuje za ironii, že jako syn farmáře, který vyrostl na nizozemském venkově uprostřed býků a krav, skončil tak, že si v roce 2010 otevřel v Haagu malé vegetariánské řeznictví. "Nyní vidím, že moje rodina, bratr a sestry jsou velmi nakloněni této přeměně a novému podnikání," prohlašuje.

Za pomoci šéfkuchařů vyrobil Jaap Korteweg vegetariánské náhražky, které mají vzhled a chuť masa a uzenin. "Mým cílem bylo stát se co možná nejdříve největším vegetariánským řezníkem na světě. Lidé to tehdy nebrali vážně," vzpomíná. "Já jsem to ale vážně bral, protože jsem chtěl vytvořit alternativu průmyslově vyráběnému masu," konstatuje. Jeho firma pak vyrostla a Jaap Korteweg se objevuje jako "vegetariánský řezník" na reklamních fotografiích se sekáčkem na maso v ruce a v zástěře potřísněné nikoli krví, nýbrž mrkvovou šťávou.

Nizozemský zemědělec dokázal včas využít vegetariánského trendu, částečně vyvolaného bojem proti klimatickým změnám. Chov hovězího dobytka patří k sektorům, které nejvíce znečišťují ovzduší. Podle firmy JPMorgan může trh s rostlinným masem dosáhnout do 15 let 100 miliard dolarů (2,133 bilionů Kč). Vegetariánský řezník soupeří zejména s firmou Impossible Foods, do níž investoval britský magnát Richard Branson, a s firmou Beyond Meat, kterou zčásti financuje miliardář Bill Gates.

Kousky kuřete nabízené u vegetariánského řezníka jsou stoprocentně rostlinného původu | zdroj: Profimedia.cz

Podnik, jehož produkty jsou na pultech ve 20 000 obchodech ve 30 zemích, nedávno uzavřel smlouvu s řetězcem Burger King o tom, že mu bude dodávat vegetariánskou verzi jeho burgeru Whopper v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

Odkoupení "vegetariánského řezníka" Unileverem je jednou z mnoha iniciativ nadnárodní společnosti v posledních letech, aby uspokojila spotřebitele stále více znepokojené ohledně ekologie a zdraví. Jaap Korteweg odmítá kritiky některých aktivistů, že se Unilever snaží vylepšit svůj image, zatímco ve skutečnosti zůstává velkým zdrojem znečištění planety plasty.

Korteweg po prodeji ustoupil poněkud do pozadí, neboť Unilever jmenoval nového generálního ředitele, který má dohlížet na světovou expanzi značky. Nicméně zůstává tváří kampaně a většinu svého času nyní věnuje ekologickému zemědělství. "Jsem farmář, ale také vegetariánský řezník," usmívá se.