Revoluce v kapse: iPhone 17 přinese zásadní změny. Ale cena vás posadí na zadek!
25. 8. 2025 – 14:00 | Magazín | Žanet Ka
Když Apple uvede nový iPhone, je to vždy událost. Ať už patříte mezi věrné fanoušky, nebo jen zvědavé pozorovatele, zářijová konference bývá okamžikem, kdy se na chvíli zastaví technologický svět. I letos na podzim se očekává pořádný rozruch. Uniklé informace totiž naznačují, že iPhone 17 přinese zásadní změny v designu, displeji i fotoaparátu. A zároveň i jeden prvek, který fanoušky nepotěší: cenu.
Elegantnější tělo a více prostoru na displeji
Apple údajně po letech sáhne k úpravě, kterou si uživatelé dlouho přáli- zadní fotomodul už nemá působit jako vystouplý blok, ale splyne s tělem telefonu. Telefon tak bude působit čistěji, a navíc bude příjemnější v ruce, pokud ho budete používat bez krytu.
Na přední straně se mluví o tenčích rámečcích a u verzí Pro dokonce o tom, že systém Face ID zmizí pod displejem. Výsledkem by měla být větší zobrazovací plocha a elegantnější vzhled. Změnit se má i nabídka velikostí, kdy základní model trochu povyroste, zatímco Pro Max zůstane vlajkovou lodí s úhlopříčkou přes 6,7 palce.
Displej nové generace: microLED a 120 Hz pro všechny
Jedním z hlavních taháků má být microLED technologie. Ta slibuje vyšší kontrast, nižší spotřebu energie a delší životnost než dnešní OLED. Vývoj těchto panelů je ovšem extrémně drahý, což je také jedním z důvodů, proč ceny iPhonů půjdou nahoru.
Další dobrou zprávou je, že by se konečně měl do všech modelů dostat ProMotion displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Dosud šlo o výsadu pouze dražších variant Pro. Vyšší plynulost obrazu tak čeká i uživatele základních modelů.
Fotoaparát: ostrá konkurence Samsungu
Fotografie jsou dlouhodobě chloubou iPhonů a Apple je chce posunout dál. Největší změna má přijít s novým teleobjektivem s lepším zoomem, exkluzivně pro model Pro Max. Ten by měl iPhonu zajistit srovnatelnou pozici se špičkovými Samsungy řady Galaxy Ultra, které zatím zoomem dominují.
Základní modely se také dočkají větších snímačů, což znamená lepší práci se světlem, kvalitnější noční fotky a přirozenější portréty. Cílem je, aby i běžné snímky působily blíž profesionální technice.
iOS 19 a nástup umělé inteligence
S iPhonem 17 přijde i nový iOS 19. Tentokrát má být hlavním tématem umělá inteligence- od chytřejší správy notifikací přes automatické třídění e-mailů až po pokročilejší úpravy fotek a videí. Siri má dostat víc schopností a působit přirozeněji i užitečněji.
Apple byl dosud v oblasti AI spíš opatrný a nechával konkurenci (Samsung, Google) udávat tón. Právě iPhone 17 má být momentem, kdy kalifornská firma začne náskok soupeřů stahovat.
Cena: největší kámen úrazu
A teď k tomu, co zajímá snad každého: kolik bude stát? Loňský iPhone 15 Pro Max v top konfiguraci překročil 60 tisíc korun. Analytici očekávají, že Apple tuto hranici minimálně udrží, ale spíše ji posune ještě výš.
- Základní verze: kolem 30 tisíc Kč.
- Pro Max ve špičkové výbavě: až 65 tisíc Kč.
Apple sází na prémiové materiály, vlastní čipy, dlouhodobou softwarovou podporu a image značky. Jenže konkurence (Samsung, Google, čínští výrobci) nabízí podobné parametry levněji. Bude tedy zajímavé sledovat, jestli i tentokrát zvítězí loajalita a síla jablíčka v logu.
Zářijová premiéra: okamžik, kdy se zastaví svět
Jisté je jedno: ať už se spekulace naplní jakkoli, iPhone 17 bude jedním z nejsledovanějších technologických okamžiků roku 2025. Apple chystá nový design, pokročilejší fotoaparáty i funkce založené na umělé inteligenci. Otázkou zůstává, jestli si je budou moci dovolit všichni ti, kdo na zářijové keynote upřou oči.