Bydlení na golfovém hřišti? Když pronájem mění pravidla hry
23. 8. 2025 – 17:00 | Magazín | Žanet Ka
Pro ty, kdo hledají skutečný komfort, je tu harmonie soukromí, přírody a služeb, které jim umožní žít naplno a bez kompromisů. Právě takový koncept nabízí Oaks Rezidence v Nebřenicích u Prahy. Unikátní projekt zasazený do PGA National Golf Clubu, jediného svého druhu v České republice.
Kouzlo takového místa spočívá v kontrastu. Na jedné straně klid a soukromí, které dává bydlení uprostřed zeleně jiný rozměr. Na straně druhé luxusní zázemí, jež je tu k dispozici – od golfového klubu přes wellness po gastronomii. A k tomu ještě fakt, že jde o jediný PGA National Golf Club v republice, což celé lokalitě dodává na exkluzivitě.
Pro mnohé může být bydlení u golfového hřiště synonymem určité uzavřenosti, ale tady jde spíš o otevřenost – přírodě, volnému času i pohodlnému životnímu stylu. Je to způsob, jak bydlet jinak, než jsme zvyklí: s pocitem, že luxus neznamená pompéznost, ale harmonii s prostředím a kvalitu každodenního života.
Dvoupokojový byt, kde design hraje hlavní roli
Na první pohled je zřejmé, že tento dvoupokojový byt s prostornou terasou a vlastním parkováním je součástí rezidenčního projektu, který vznikl pod architektonickým vedením renomovaného studia Chapman Taylor Architects. To zaručuje moderní koncepci, funkční uspořádání a nadčasovou estetiku celého komplexu.
Interiér bytu působí vyváženě a promyšleně – žádný prvek není zbytečný, každý má své místo i logiku. V ložnici dominuje špičková postel s matracemi a luxusním povlečením Bedeur, které dodávají nejen maximální komfort spánku, ale i vizuální noblesu. Textilie byly navrženy na míru tak, aby barevně i strukturálně ladily s ostatními prvky interiéru.
Obývací část se opírá o zakázkový nábytek, který propojuje eleganci s praktičností. Jemné linie, přírodní materiály a decentní barvy podtrhují atmosféru klidu a inspirativního prostoru. Každý detail – od úchytů až po osvětlení – je výsledkem pečlivého výběru a smyslu pro harmonii.
Terasa jako soukromá oáza
Kdo jednou vstoupí na prostornou terasu, rychle pochopí, že jde o víc než jen o místo k ranní kávě. Výhled do klidného okolí golfového areálu nabízí pocit exkluzivního soukromí, které je dnes tak vzácné. Ať už pro večerní posezení s přáteli, nebo chvíle ticha při západu slunce, terasa se stává přirozeným srdcem bytu.
Komfort, který nekončí u prahu
Bydlet v prostředí golfového areálu u Nebřenic u Prahy má zvláštní atmosféru. Na jedné straně klid a zeleň, na druhé straně dostupnost služeb, které obvykle čekáme spíš ve městě. Rezidenti tu mají své parkovací místo, sklep a také zázemí, které dává bydlení charakter malého resortu – od fitness a sauny až po možnost využívat nedaleké golfové hřiště PGA National.
Součástí každodenního rytmu se tu přirozeně stává i gastronomie. Přímo v areálu najdete bistro zaměřené na italskou kuchyni a také restauraci s důrazem na sezónní suroviny. Nejde ale jen o jídlo či sport – velkou roli hraje pocit bezpečí a pohodlí. Areál má vlastní ostrahu a služby, které usnadňují běžný provoz domácnosti.
Díky blízkému dálničnímu napojení je Praha dostupná během krátké doby, a přesto tu člověk žije v prostředí, kde se tempo zpomaluje. Oaks Rezidence tak ukazují jiný způsob bydlení – na pomezí venkovského klidu a městského komfortu. Jde o koncept, který není v Česku běžný a který se na trh dostává díky těm nejzkušenějším realitním profesionálům. V tomto případě ho zprostředkovávají specialisté z KW Luxury, tedy segmentu Keller Williams zaměřeného na prémiové nemovitosti.
Nová úroveň pronájmu: když byt nabízí víc než jen prostor
Oaks Rezidence přináší na český trh bydlení, které se od běžných pronájmů odlišuje. Nejde jen o střechu nad hlavou, ale o způsob života, který propojuje soukromí, kvalitní architekturu a služby, jež obvykle patří spíš do světa luxusních hotelů než do každodenní reality. Projekt v sobě spojuje moderní stavby s nadstandardním zázemím a vytváří komunitu lidí, kteří ocení prostředí, kde je klid přírody na dosah, ale zároveň zůstává blízká i metropole.