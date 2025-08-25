Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů
25. 8. 2025 – 14:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelské útoky na nemocnici na jihu Pásma Gazy dnes zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů, z nichž jeden pracoval pro agenturu Reuters a další pro agenturu AP, píší média. Izraelská armáda podle agentur potvrdila, že v místě útočila, necílila prý ale na novináře a incident prošetří.
Útoky podle televize Al-Džazíra směřovaly na nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. Nejprve sebevražedný dron na střeše nemocnice zabil nejméně jednoho novináře. Když na místo přišli další žurnalisté a zároveň zde pomáhali zdravotníci, udeřila izraelská armáda znovu. Video z druhého útoku zveřejnil mimo jiné server The Times of Israel.
Reuters napsal, mezi oběťmi je i kameraman, který pro agenturu pracoval. Fotograf, který pro Reuters pracuje, utrpěl zranění. Dalšími mrtvými žurnalisty jsou podle úřadů v Gaze novinářka spolupracující s agenturou AP, novinář spolupracující s americkou televizí NBC a kameraman Al-Džazíry. Totožnost pátého žurnalisty zatím není známá.
AP v prohlášení uvedla, že je šokována a zarmoucena zprávou o smrti 33leté novinářky a jejích kolegů. "Děláme všechno, co můžeme, abychom naše novináře v Gaze udrželi v bezpečí, zatímco nadále poskytují zásadní svědectví z první ruky v obtížných a nebezpečných podmínkách," poznamenala také agentura.
Izraelská armáda v krátkém prohlášení uvedla, že v žádném případě nesměřuje své útoky na novináře a lituje jakékoli újmy způsobené nezúčastněným (civilistům). Na koho dnes v nemocnici útočila, nesdělila.
Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesca Albaneseová v reakci na izraelské údery vyzvala mezinárodní společenství, aby prolomilo blokádu Gazy a uvalilo sankce na Izrael. "Prosím státy: Čeho ještě musíte být svědky, než zakročíte a zastavíte toto krveprolití?", uvedla podle Reuters. Finský prezident Alexander Stubb zase situaci v Gaze označil za humanitární katastrofu. Izraelský postup v pásmu, kde žijí přes dva miliony Palestinců, podle něj porušuje mezinárodní právo.
Izrael zasahuje nemocnice i novináře v Gaze opakovaně, za což čelí kritice řady mezinárodních organizací. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudily zabití čtyř novinářů katarské televizní stanice Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze. Izrael tvrdil, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ale Izraelci pro toto tvrzení nepředložili důkazy.
Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli přístup do Gazy. Světové tiskové agentury AFP, AP a Reuters společně se stanicí BBC v červenci vyzvaly Izrael, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.
Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 podle prohlášení OSN z tohoto měsíce zemřelo už přes 240 novinářů. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že se Izrael "zapojuje do nejkrvavějších a nejzáměrnějších snah o zabíjení a umlčování novinářů", jaké kdy organizace zaznamenala.