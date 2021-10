Registr obyvatel tvrdí, že je mrtvý. Už dva roky se snaží dokázat, že žije

Co je psáno, je dáno. Už dva roky je mladý Španěl Isaac Rodríguez po smrti, tedy administrativně. Jako zesnulý figuruje v elektronické evidenci obyvatel, daňového úřadu i policie. Administrativní chybu není nikdo schopný opravit a mladík se zatím stále marně snaží dokázat, že je naživu.

Administrativní odysea pro nyní jedenadvacetiletého muže z Valencie začala v roce 2019, když jeho otec dostal výzvu z daňového úřadu, aby si tam přišel pro 100 eur. Měl to být přeplatek na dani jeho „zesnulého syna“ a otec měl přinést dokument z dědického řízení.

„Můj táta šel na daňový úřad, odkud ho poslali na registr obyvatel, kde dostal dokument dosvědčující, že jsem naživu,“ řekl Isaac serveru eldiario.es. „Nicméně když se otec vrátil na daňový úřad, řekli mu, že tento certifikát je k ničemu, protože v centrálním registru obyvatel jsem vedený jako zemřelý,“ dodal Isaac. Z úřadu ho poslali na policii, která mu řekla, že s tím nemůže nic dělat.

Rodríguez byl tehdy kvůli své kauze několikrát na registru obyvatel, dvakrát na policii a třikrát na daňovém úřadu a nikdo mu nedokázal pomoct jeho situaci vyřešit. „Už nevím, co mám dělat. Říkají mi, že je to administrativní nebo elektronická chyba, ale nikdo mi neporadí, co s tím,“ uvedl mladý Španěl.

Podařilo se mu sice získat dočasný doklad za už neplatný občanský průkaz, ale pouze s platností na půl roku. V databázi ministerstva sociálních věcí, která spravuje elektronickou identitu, ale stále figuruje jako mrtvý.

Isaac Rodríguez zatím nemá problém s vyplácením mzdy, protože dohodu se zaměstnavatelem uzavřel ještě přes svým domnělým úmrtím. Od roku 2019 ale nemůže provádět žádné administrativní úkony, napsal server eldiario.es. Nápravu tak může zřejmě zajistit jen soud.