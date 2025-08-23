Rakušan: Konfliktní debata nemá smysl. S Fialou se sejdu v úterý, Hřib je vítán
23. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Schůzka, na které chtěl předseda STAN Vít Rakušan spolu s lídrem koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem deklarovat odmítavý postoj stran k povolební spolupráci s hnutí ANO, se patrně v této konstelaci neuskuteční.
Rakušan se však v úterý sejde u piva s Fialou a předseda Pirátů Hřib bude vítán, sdělila dnes večer ČTK mluvčí STAN Sára Beránková. Místo setkání lídři vládních uskupení ještě domlouvají, dodala.
Podle Rakušana by původní schůzka neměla smysl potom, co by se na základě požadavků Pirátů změnila ze symbolu naděje na konfliktní debatu. Uvedl to dnes v podvečer na síti X poté, co Hřib trval na veřejném formátu setkání a vyzval bývalé vládní koaliční partnery, aby podobně jako Piráti uspořádali vnitrostranická hlasování o závazku nespolupracovat s ANO. Už ve čtvrtek Piráti oznámili, že by chtěli jednat i o programových bodech.
"Zdeněk Hřib nakonec pozvání na předsednické pivo opět odmítl, protože předem ohlášené setkání v hospodě s jasně deklarovaným účelem považuje za 'tajné'. Věřím, že to neznamená odmítnutí spolupráce po volbách, protože k vládě Andreje Babiše s extrémisty, kterou shodně vylučujeme, neexistuje jiná alternativa než právě spojenectví Starostů se Spolu a Piráty," uvedl Rakušan. Měnit účel setkání na konfliktní debatu v předvolební době, kdy jsou takových setkání naplánované desítky, podle něj nedává smysl. "Mým cílem bylo setkáním tří lídrů ukázat, že spolu umíme normálně lidsky mluvit. Pan Hřib se možná bál, že by to nějak oslabilo pirátskou bojovnou rétoriku. Já osobně se nepřestanu snažit ani během ostré kampaně dávat lidem naději, že dobrý povolební scénář je možný a realistický," uzavřel Rakušan.
Hřib na Rakušanovo vyjádření reagoval opáčením, že nic neodmítl, pouze trval na tom, aby bylo setkání veřejné. "Nejde o konfrontaci, ale o transparentnost směrem k voličům," uvedl na síti X. Před tím napsal, že odmítnout koalici s ANO je jistě potřeba a Piráti už tak ostatně dávno učinili ve své veřejné povolební strategii. "Shodneme se i na tom, že je nezbytné prezentovat lidem jasnou alternativu, ale určitě ne formou uzavřeného a tajného jednání, jak navrhuje ODS. Protože my teď musíme přesvědčit mnohem více lidí o tom, jak vláda bez Babiše zlepší jejich životy," uvedl v prvním dnešním příspěvku do debaty na síti.
Piráti koaliční vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení. Hřib ve čtvrtek uvedl, že za Piráty chce na schůzku svolanou Rakušanem přinést mino odmítnutí ANO i programové závazky.
Rakušan ve středu po prezentaci volebního programu Spolu uvedl, že k naději na vznik kabinetu bez ANO se musí demokratické strany veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností. "Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři," popsal ve středu důvody svolání schůzky. Fiala na setkání u piva či vína kývl.
Volby se uskuteční za šest týdnů. Průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství hnutí ANO, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.