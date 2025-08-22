Vědci z Mezinárodního svazu ochrany přírody potvrdili, že žirafy nejsou jeden druh, ale čtyři.
22. 8. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Žirafy patří mezi nejvýraznější a nejoblíbenější tvory na světě. Povětšinou ale byly pokládány za jeden druh, byť odborníci v posledních letech naznačovali, že po planetě majestátně kráčejí hned čtyři druhy těchto dlouhokrkých obrů.
Nyní toto zjištění oficiálně potvrdili vědci z Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), napsal zpravodajský server BBC News.
Vědci porovnali velikosti lebky a tvaru hlavy různých žiraf a došli k závěru, že existuje dostatečná genetická rozmanitost, aby byly čtyři skupiny těchto savců pokládány za čtyři různé druhy.
Prvním z nově uznaných druhů je žirafa jižní (Giraffa giraffa), která žije v Jihoafrické republice, Angole, jižní Botswaně, Namibii, jižní části Zimbabwe, v Zambii a jihozápadním Mosambiku. Řeky Kunene a Zambezi, a také deštné pralesy v povodí Konga nejspíš zajistily oddělený vývoj tohoto žirafího druhu od ostatních.
Druhým novým druhem je žirafa síťovaná (Giraffa reticulata), která žije na otevřených savanách a zalesněných travnatých pláních Keni, Somálska a Etiopie, píše BBC. Vědci předpokládají, že tento druh od jiných žiraf na severu oblasti oddělila řeka Tana, etiopské hory a města.
Třetím oficiálně uznaným druhem je žirafa severní (Giraffa camelopardalis), která žije v západní Etiopii, střední a západní části Keni, východní části Jižního Súdánu a Ugandě. Jejich teritorium podle vědců patrně vymezila řeka Nil a Viktoriino jezero, stejně jako jejich migrační vzorce, dodala BBC.
Čtvrtým a posledním druhem je nádherná žirafa masajská (Giraffa tippelskirchi) se svým typickým vzorem, který se podobá dubovému listí. Žije v Keni, Tanzanii a Ugandě a od žiraf severních tento druh oddělilo Viktoriino jezero a řeka Nil.
Identifikace genetických rozdílů je podle IUCN životně důležitá pro ochranu a řízení populací žiraf. "Čím přesněji rozumíme taxonomii žiraf, tím lépe jsme vybaveni k posouzení jejich stavu a zavedení účinných strategií ochrany," uvedl spoluautor zprávy Michael Brown z IUCN, kterého citoval zpravodajský server BBC News.
Žirafa byla jako jediný druh klasifikována jako ohrožená vyhynutím, i když počet některých poddruhů rostl. IUCN nyní přehodnotí ohrožení čtyř nových druhů a jejich poddruhů a doufá, že díky novým informacím bude moci tyto majestátní zvířata lépe chránit.