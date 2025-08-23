"Je čas skončit," má jasno bratr Václava Neckáře
23. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Bratr slavného zpěváka má jasný názor na snahu pokračovat ve vystupování.
Jan Neckář už zanechal vystupování a koncertování před lety, Václav Neckář se ale zpěvu odmítá vzdát, věří si na celou řadu dalších vystoupení a rozhodně se míní vrátit zpět na pódia.
Což není žádný velký šok, však již před dvěma lety hlásil, že bude zpívat, dokud nepadne.
Jan to nevidí rád. A nejedná se o žádný překvapivý nový postoj – ve smyslu, že už má odzpíváno, že už by měl spíš odpočívat a věnovat se vlastnímu zdraví, se vyjadřuje už delší dobu: „Měli bychom už odpočívat,“ postěžoval si například loni v červnu v pořadu Showtime.
Nyní si promluvil magazínem eXtra a názor nezměnil. Je mu nicméně jasné, že bojuje s větrnými mlýny, protože Vašek si prostě postavil hlavu.
„Já jsem ho nepřesvědčoval, aby přestal zpívat. Můj bratr si stejně jako celej život dělá, co chce, takže jemu radit je velmi těžký. On si myslí, že na to ještě stačí. Já už se toho nechci účastnit, protože si myslím, že je čas skončit,“ uvedl.
„Je to smutný, ale bohužel čas utíká. Stáří klepe na dveře, nemoci se prostě podepisují na našem zdravotním stavu,“ dodal s tím, že je zkrátka čas ustoupit a udělat místo mladší generaci.
S prázdnou ale odcházet nebude, chystá totiž vzpomínkovou knihu o legendární kapele Bacily, kde s bratrem celá desetiletí působil, než ji nakonec rozpustil.
„Připravujeme vzpomínky, který budou v knize o Bacilech. A ty vzpomínky budou nejenom moje, bráchovy, ale hlavně členů kapely a vůbec všech, kteří kdy od začátku až do konce těch pětapadesáti let s námi spolupracovali. Vyhrabávaly se historky, který jsem ani já nevěděl. Všichni mají co povídat a vyprávět,“ lákal na závěr.