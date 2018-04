Rakety vypálené na Sýrii sestřelíme, varuje Rusko. Připravte se, vzkázal Trump

Česká eurokomisařka Věra Jourová doufá v to, že se předseda hnutí ANO Andrej Babiš nerozhodne postavit vládu s podporou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Jourová to ve středu řekla novinářům v Bruselu.

Mateřské školy nejspíš nebudou muset od roku 2020 povinně přijímat i dvouleté děti. Záleželo by nadále na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let. Změnu má přinést novela školského zákona, kterou připravili poslanci ODS. Sněmovna ve středu předlohu posunula do dalšího kola schvalování.

Šéf Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan se v parlamentních volbách letos v listopadu nebude ucházet o znovuzvolení. Napsala to agentura AP s odvoláním na osoby z Ryanova okolí. Oficiálně to republikánský poslanec ze státu Wisconsin oznámí ještě ve středu.

