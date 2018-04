Trump myslí útok proti Asadovi vážně. K Sýrii zamířila ozbrojená loď

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Rychlou a energickou reakci, slíbil americký prezident Donald Trump ohledně údajného chemického útoku v Sýrii, který má mít na svědomí vládní armáda. I když jakákoli vojenská akce by měla mít mezinárodní charakter, podle newyorských médií se k Sýrii vypravila nejméně jedna loď vyzbrojená raketami Tomahawk. Rusko ale na Radě bezpečnosti OSN varovalo, že americký útok v Sýrii by měl vážné důsledky.

"Máme řadu vojenských možností," uvedl Trump v pondělí. "Každý za své činy zaplatí. On (ruský prezident Vladimir Putin) zaplatí, každý zaplatí," prohlásil šéf Bílého domu a dodal, že ruský prezident a jeho íránský spojenec se nesmějí vyhnout odpovědnosti, pokud syrskému režimu v útoku pomáhali.

List The Wall Street Journal dnes napsal, že k syrským břehům míří americká vojenská loď USS Porter, která má na místo dorazit během několika dnů. Ve východním Středomoří už operuje torpédoborec USS Donald Cook vyzbrojený rovněž raketami Tomahawk.

Ruská média dnes oznámila, že Donald Cook vyplul z kyperského přístavu na východ a pohybuje se nyní asi 100 kilometrů od syrského Tartúsu, kde má Rusko námořní základnu.

Sýrie i Rusko chemický útok popírají

Podle Bílého domu americký prezident o situaci v Sýrii v pondělí telefonicky hovořil se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Podle odborníků na syrskou válku by potenciálními partnery v případné americké vojenské operaci mohli být také Británie a spojenci z Blízkého východu.

Záchranáři ze syrské organizace Bílé přilby tvrdí, že město Dúmá, poslední bašta povstalců ve východní Ghútě, se v sobotu stalo terčem chemického útoku syrských vládních sil. Syrská vláda to ale popřela, stejně jako to odmítl její spojenec Rusko.

Spojené státy dnes podle diplomatů plánují vyzvat Radu bezpečnosti OSN k hlasování o návrhu na nové vyšetřování zodpovědnosti za používání chemických zbraní v Sýrii.

Důrazné varování na půdě OSN

Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura a ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja včera na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzvali k co nejrychlejšímu a nezávislému vyšetření údajného chemického útoku. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová na zasedání Rady prohlásila, že USA odpoví na chemický útok v Sýrii bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti. Zástupce Ruska už předtím varoval, že případný americký útok v Sýrii by měl "vážné následky".

"Tento okamžik se do historie zapíše buď jako moment, kdy Rada bezpečnosti splní svou povinnost, nebo ukáže naprosté selhání při ochraně syrského lidu," uvedla Haleyová. Dodala, že ať Rada zareaguje jakkoli, USA budou konat.

Ruský velvyslanec při OSN dnes na zasedání Rady bezpečnosti zopakoval vyjádření Moskvy, že ruští specialisté v Dúmě žádné stopy po použití chemických zbraní nenalezli. Vyzval vyšetřovatele z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), aby odjeli už v úterý za doprovodu ruských jednotek na místo údajného útoku.