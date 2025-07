Rada nejen do Chorvatska: Jak přežít útok žraloka

Plavete v oceánu, voda je klidná, ale najednou si všimnete pohybu – a není to ryba. Velký bílý žralok si vás spletl s tuleňem a blíží se. Co dělat? A jak tomu předejít? Bývalý potápěč australského námořnictva Paul de Gelder, který v roce 2009 přežil útok býčího žraloka v přístavu v Sydney, má jasno. Přišel při něm o pravou ruku a nohu, ale dnes předává své zkušenosti dál jako motivační řečník a televizní moderátor. Zdůrazňuje, že nejdůležitější je zachovat klid. Přestože to jde proti všem instinktům, panika situaci jen zhorší. Žralok většinou neví, co jste zač – člověk je pro něj neznámý objekt, který může být stejně velký jako on sám. Žraloci podle něj nechtějí bojovat, hledají snadnou kořist.

Dívejte se žralokovi do očí a jednejte rozhodně

Druhou zásadou je udržovat s žralokem oční kontakt. „Vědí, když se na ně díváte. Nechtějí zaútočit, když ví, že je sledujete,“ vysvětluje de Gelder. Právě proto tygří žraloci často útočí zezadu – nechtějí být viděni. Pokud už dojde k přímému kontaktu, odborníci radí vyvarovat se zbrklého mlácení. Mnohem účinnější je žraloka odstrčit, ideálně něčím tvrdým. Úder pěstí pod vodou je kvůli odporu méně efektivní. Pokud už musíte udeřit, mířte na oči nebo žábry, které jsou nejcitlivější.

zdroj: Profimedia.cz

Zároveň je třeba vyhnout se kontaktu s oblastí pod čenichem. Tam se nacházejí tzv. Lorenziniho ampule – drobné senzory, které detekují elektrické impulzy. Dotyk v této oblasti může žraloka přehnatě stimulovat a vyvolat reflexní otevření tlamy. Výzkumník Ryan Johnson doporučuje, pokud nic nemáte po ruce, bránit se cíleně: obličej a žábry, ruce držet mimo dosah čelistí. V ideálním případě použít cokoli tvrdého, co máte k dispozici – třeba ploutve, kameru nebo láhev.

Jak snížit riziko útoku žraloka

Ačkoli se o žraločích útocích často píše, šance, že vás žralok skutečně napadne, je mimořádně malá. Statistiky hovoří jasně: podle zprávy Stanfordovy univerzity z roku 2015 je pravděpodobnost kousnutí u surfařů 1 ku 17 milionům, u potápěčů dokonce jen 1 ku 136 milionům. Lidé častěji kousnou člověka než žralok.

Přesto existují zásady, jak minimalizovat riziko:

nevstupujte do vody tam, kde je hodně ryb nebo kde se rybaří,

nechoďte do vody sami,

vyhýbejte se koupání za svítání nebo soumraku, kdy je viditelnost nízká.

Dále se doporučuje nenosit šperky, které mohou odrážet světlo a připomínat rybí šupiny. A pokud už vstoupíte do jejich světa, buďte připraveni – klid, pozornost a rozvaha mohou zachránit život.