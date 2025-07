Drama se přiostřuje: Kašákova kariéra v ohrožení, odkopnutá bývalka odhalila další špínu

27. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Odkopnutá bývalá přítelkyně si nehodlá nechat nic líbit.

Jak moc asi reportér Karel Kašák v těchto chvílích lituje, že nebyl větší chlap, s bývalou se úplně normálně nerozešel a až potom se nepustil do nového vztahu? Kdyby to udělal, věnoval by se mu možná jeden zapadlý článek o nové lásce mezi celebritami, do týdne by na jeho vztahy zase všichni zapomněli a Kašák by měl svatý klid.

Jenže pozdě bycha honit. Kašák místo toho vzbudil totální pozdvižení, když z ničeho nic na dva dny zmizel, nepřišel do práce a nezvedal telefony, aby se pak ukázalo, že se schovával u milenky, byť ještě velmi krátce předtím sliboval a plánoval společný život s přítelkyní.

Nejenže si podobným chováním docela značně pošlapal svou vlastní pověst, pod kotel přikládá ještě i zrazená bývalá přítelkyně, která si, vcelku očekávatelně, nechce nechat podobné jednání líbit a na Kašákovu hlavu dopadá (zasloužený) mediální tyjátr.

„Staly se věci, kvůli kterým už nemohu mlčet. Můj bývalý partner se rozhodl, že si napraví svou pošramocenou pověst tím, že mě označí za nevyrovnanou osobu s psychickými problémy. Poslední státnici jsem dělala 6. června a ještě poté jsme s Kájou zařizovali naši společnou dovolenou na prázdniny. Týden po ní jsme odjeli pracovat na Rock for People, kde Kája do mikrofonu vyřvával, jak mě strašně miluje,“ popsala Kašákova expřítelkyně na sociální síti před necelým týdnem.

„Říkal mi, co by mi řekl na svatbě. Každý víkend se mnou jezdil za mou rodinou. Poté, co se po pátrání objevil, chtěl všechno urovnat a přemlouval mě, abych s ním odjela na naši zařízenou dovolenou. Pardon, že jsem si při těchto okolnostech nevšimla, že jsme se odcizili a že se chce rozejít. O brečení do polštáře nemluvě. Promoce, na kterou jsme jeli, se uskutečnila 27. června. Pak se objevil článek o milence. Kája před mou rodinou tvrdě zapíral. O paní bez duše jsem neměla sebemenší tušení,“ vyprávěla.

Zmínila také podivné finanční okolnosti: „Za tu dobu mi napsaly desítky žen, které Kašák žádal o peníze s přislíbením brzkého vrácení. Finanční tíseň odůvodňoval ztrátou peněženky či napadením účtu. Žili jsme spolu tři roky a za tu dobu mu nikdo účet nenapadl a podle toho, co vím, dvanáctkrát do roka určitě neztratil peněženku.“

A právě k údajným dluhům svého bývalého se vrátila ještě o několik dní později, kdy doplnila ještě snímek obrazovky s údajnými konverzacemi Kašáka, při nichž měl žebrat známé a přátele o peníze.

„Přišlo mi přes 7 tisíc zpráv a každou se snažím číst. To, kolik lidí se i po videu ozvalo, že jim můj bývalý přítel dluží, je něco, co jsem nečekala,“ svěřila se podvedená bývalka.

Neklid přitom prý panuje i na pracovní frontě: Kašák dostal v televizi stopku, oficiálně proto, aby měl čas si urovnat osobní záležitosti.

Extra.cz ale tvrdí, že skutečnost je taková, že se vedení zatím nerozhodlo, co s Kašákem vlastně udělá. Žádnou jistotu, že se bude moci vrátit do práce, podle všeho nemá.