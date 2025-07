Poslední tečka za vztahem z Bacheloru. Sabina Pšádová: "Že jsem odešla, není útěk. Je to síla“

27. 7. 2025 – 7:30 | Magazín | BS

Krásná blondýnka se ohradila proti ostrým reakcím veřejnosti a bránila rozhodnutí ukončit vztah.

Veřejným prostorem už několik dní rezonuje nepříliš radostná zpráva: Jan Solfronk a Sabina Pšádová se rozešli. Překrásný vítězný pár první řady českého Bacheloru vypadal jak z plakátu, ale vztah nakonec zkrachoval.

Stalo se tak na den přesně půl roku po odvysílání posledního dílu zmiňované reality show. A právě kvůli trochu kurióznímu načasování se na internetu začaly množit názory, že celý vztah byl vlastně jen kalkul pro veřejnost a po půlroce aktérům skončila smlouva, která je nutila být na oko spolu.

Sami bývalí partneři ale jakoukoliv faleš popírají a zdá se, že především Sabině lezou posměváčci už docela solidně na nervy. Věnovala jim video na Instagramu.

„Smát se cizí bolesti není názor, to je krutost,“ prohlásila.

„Celý náš vztah poslouchám, že jsme falešní, že to není láska, že je to smlouva a komedie,“ pokračovala a přiznala, že právě tlak veřejnosti přispěl k jistému vyčerpání vztahu.

„To, že jsem odešla, není útěk. To je síla,“ uvedla.

Co přesně ale tedy za rozchodem stálo, neprozradila. Jen naznačila, co už zmínila dřív: Problém zřejmě tkvěl především ve ztrátě důvěry související s něčím v Solfronkově minulosti. Nezdá se však, že by Sabina nebo Honza měli chuť vysvětlovat podrobnosti.

„Nevíte celý náš příběh. A nikdy ani vědět nebudete. Ale já vím, co jsem do toho vztahu dala. A vím, proč jsem odešla,“ zakončila Sabina tajemně.

Uvidíme, zda je po všem, nebo milenci z Bacheloru prostě jen potřebují trochu času, aby se srovnali, jak si myslí Zorka Hejdová v rozhovoru pro TV Nova...