Europol při největší operaci svého druhu rozbil gang obchodující s drogami
21. 1. 2026 – 11:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská policejní agentura Europol dnes oznámila, že se jí podařilo rozbít gang obchodující se syntetickými drogami v několika evropských zemích.
Agentura označila operaci, která trvala jeden rok, za největší svého druhu. Zapojili se do ní policisté z Česka, Belgie, Německa, Nizozemska, Polska a Španělska, informuje agentura AFP.
Evropské úřady zlikvidovaly 24 chemických laboratoří a zabavily přibližně 1000 tun chemikálií používaných k výrobě drog, jako je MDMA, amfetamin a pervitin. Policie zatkla 85 osob, včetně dvou polských občanů podezřelých z vedení zločinecké organizace. Většina zatčených pochází z Polska, ale pravděpodobně se do činnosti gangu zapojili i belgičtí a nizozemští státní příslušníci.
"Jde o zdaleka největší operaci, jakou jsme kdy provedli proti výrobě a distribuci syntetických drog," řekl podle AFP Andy Kraag, vedoucí Evropského centra pro závažnou organizovanou trestnou činnost Europolu. "Myslím, že je to skutečně masivní rána pro organizované zločinecké skupiny zapojené do obchodování se syntetickými drogami," dodal.
Podezřelou činnost ve spojitosti s tímto případem zaznamenala poprvé v roce 2024 polská policie, která si všimla zločinecké sítě dovážející obrovské množství legálních chemikálií z Číny a Indie. Vyšetřování později ukázalo, že chemikálie byly přebalovány, nesprávně označovány a dále distribuovány po celé Evropské unii do laboratoří, které drogy vyráběly.
Europol oznámil, že touto operací pátrání po dalších podobných organizacích nekončí. "Tento gang je jeden z největších distributorů. Ale není jediný. Takže hledáme další," uvedl Kraag.