Putin varoval EU před zabavením ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny
19. 12. 2025 – 12:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin dnes varoval před vážnými následky v případě, že by Evropská unie kvůli financování Ukrajiny zabavila ruská aktiva zmrazená na Západě.
V případě zabavení ruských aktiv Evropa zaplatí nejen poničenou pověstí, ale bude muset škody uhradit, prohlásil Putin během debaty s novináři a spoluobčany v přímém přenosu v ruských televizích.
"Kromě ztrát na pověsti mohou čelit i přímým ztrátám souvisejícím se základními principy moderního světového finančního řádu. A co je nejdůležitější: ať už ukradnou cokoli a jakkoli to udělají, jednou to budou muset splatit," prohlásil ruský vůdce. "Budeme hájit své zájmy, především u soudů. Vynasnažíme se najít jurisdikci nezávislou na politických rozhodnutích," dodal.
"Jsou i další, těžší následky pro ty, kteří se to pokoušejí udělat. Je to nejen poškozená pověst, ale je to narušení důvěry, v tomto případě k eurozóně. Protože své zlaté rezervy mají uchovány v eurozóně četné země, nejen Rusko," řekl šéf Kremlu. Tato věc se podle něj týká především zemí s vysokými příjmy z těžby ropy.
Vůdci členských zemí EU se ve čtvrtek na summitu v Bruselu neshodli na reparační půjčce Ukrajině zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, která se nacházejí převážně v Belgii. Pomoc Ukrajině tak unie zajistí půjčkou 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), za kterou bude Brusel ručit rezervou v unijním rozpočtu. Evropská komise ale dostala mandát, aby pokračovala v práci na reparační půjčce založené na zmrazených ruských aktivech.