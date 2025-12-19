Dostal doma jízdu? Felix Slováček zakázal exmilence, aby přišla na akci
19. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Felix se sice dušuje, že o vůbec nic nejde, nakonec ale přeci jen zařadil trochu zpátečky.
Když se ukázalo, že se její manžel Felix Slováček stále občas vídá se svou někdejší milenkou Lucií Gelemovou, popadla Dádu Patrasovou pořádná zlost.
„Pořád se nám se*e do života! Felixovi jsem jasně řekla, že si to nepřeji, a jestli to tak chce, klidně se rozvedu. Už toho mám vážně dost a jsem připravená podepsat rozvodové papíry. Nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ soptila nedávno pro magazín Expres.
Felix se ale nenechal ničím vyvést z míry a s Gelemovou se nejen vídal dál, ale pozval ji na křest svého nového alba a pak s ní dokonce odjel na tajnou večeři.
Už z toho, že se u odjezdu z oficiální akce snažili oba chovat co nejméně nápadně a de facto předstírali, že odchází každý zvlášť, naznačuje, že si byli moc dobře vědomi skutečnosti, že na podobném setkání nenechají novináři nit suchou. A jelikož dvojici při odjezdu přes všechnu snahu beztak přistihli fotografové, byl oheň na střeše.
„Lucii jsem na křest své desky pozval a pak jsme si domluvili přátelskou večeři. Nic za tím nehledejte. Mám ji rád a zajímalo mě, jak žije. Jsme přátelé,“ hájil se hudebník.
Co si pak Felix vyslechl doma, nevíme, ale úplně zenový klid za zavřenými dveřmi nejspíš nepanoval, protože nyní vyšlo na povrch, že známý saxofonista zakázal Gelemové přijít na další akci, kde se měli potkat.
Oba byli totiž nahlášeni jako hosté na představení dokumentu Život je sranda: „Felix dal Gelemové zákaz, aby sem šla. Když je společně nafotili na jeho křtu, tak z toho měl problémy. Zda s Dádou, nebo s někým jiným, už neřekl,“ uvedla organizátorka akce pro Blesk.
Na akci pak pro jistotu z neznámého důvodu nepřišel ani sám Felix. Potenciální pokračování dramatu se proto prozatím odkládá.