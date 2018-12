První sirotci Velké války: Děti zavražděného arcivévody neměly snadný život

Stav dvou horníků převezených do Fakultní nemocnice v Ostravě po čtvrteční explozi metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku zůstává neměnný. O oba může stále pečují na Klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie. Vážněji zraněný muž je na jednotce intenzivní péče a jeho stav je stále kritický.

9:27