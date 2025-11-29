První návštěvníky na Dni otevřených dveří Pražského hradu přivítal Pavel
29. 11. 2025 – 12:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Možnost prohlédnout si běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu, navštívit svatovítskou katedrálu nebo se projít Zlatou uličkou dnes dopoledne využily u příležitosti hradního dne otevřených dveří zatím stovky lidí.
První návštěvníky přivítal v Rothmayerově sále prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Zájemcům podepisovali fotografie prezidentského páru, které návštěvníci dostali u vstupu.
"Dnes je otevřený celý Hrad a to největší lákadlo jsou reprezentační prostory, kam se normálně lidé nedostanou," řekla ČTK kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. "Krom toho je otevřeno vše, co je normálně za vstupenku, jako třeba katedrála sv. Víta, Zlatá ulička nebo Vladislavský sál," dodala ředitelka. Součástí prohlídky je i Španělský sál, Zrcadlový salon či Rudolfova galerie. Reprezentační salony, v nichž Pavel přijímá zahraniční delegace nebo jmenuje vládu, hradní dekoratéři vyzdobili vánoční a květinovou výzdobou.
Prohlídky začaly v 09:00 u Matyášovy brány, na Hradčanském náměstí se začala fronta tvořit ještě dříve. Kolem 10:00 dosahovala skoro k Loretánské ulici. Při minulém Dnu otevřených dveří jen reprezentační prostory navštívilo podle Wolf téměř 10.000 lidí, výrazně vyšší dnes návštěvnost pravděpodobně nebude - ne proto, že by nemělo zájem více lidí, ale kvůli tomu, že musí na začátku okruhu návštěvníci procházet bezpečnostními kontrolami, což frontu zpomaluje. Pracovníci se ale budou snažit o to, aby byl průchod co nejplynulejší a okruh si mohlo prohlédnout co nejvíce lidí, řekla. Poslední vstup bude možný v 16:30.
Na Hradě dnes zároveň začal adventní program. "Zpřístupnili jsme kapli svatého Kříže, která byla dlouho zavřená, a také Mockerovy domy, takže myslím, že je opravdu na co se těšit," doplnila Wolf. Součástí adventního programu budou do 4. ledna i výtvarné dílny nebo hudební vystoupení.
Dny otevřených dveří pořádá Pražský hrad pravidelně na jaře a v zimě při začátku adventu. Výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy se kvůli epidemii covidu-19 nekonaly. Zatím naposledy byly reprezentační prostory přístupné v dubnu.