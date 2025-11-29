Legendární Petr Janda si nebral servítky s českou hudbou: "Všechno už je tisíckrát propraný"
29. 11. 2025 – 12:38 | Magazín | BS
Ikonický rocker a nezaměnitelný hudebník přiznává, že věk zkrátka nelze ignorovat.
Slavný frontman neméně známé skupiny Olympic Petr Janda už zkrátka není žádný mladíček. To je empirický fakt, však už mu je 83 let.
Opravdu by se dalo pochopit, kdyby se spíš stáhl do klidného ústraní, hodil nohy nahoru a trávil dny pozorováním zenové zahrady. Jenže to ne, Janda má muziku v žilách a hrát bude nejspíš až do smrti.
„Konec Olympiku se pomalu blíží, ale dokud to půjde, budeme hrát. Pořád ještě mě to baví a naplňuje, je to celý můj život,“ zmínil letos v dubnu pro Blesk. Kapela už přitom odehrála neuvěřitelnou 62. sezónu.
Úplně skvěle se ale necítí, za což do jisté míry může i operace srdce, kterou musel podstoupit začátkem roku. A léčení chvíli trvá.
„Cítím se blbě. Občas na mě udeří ten věk, teď jsem byl zrovna na nějakém vyšetření, ale vypadá to, že jsem v pořádku. Ale tělo už je holt chabé,“ prozradil Janda pro eXtra.cz.
Jakmile ale vystupuje, je mu najednou zase skvěle: „Na pódiu ožiju jako ryba ve vodě, tam mě všechno přejde, akorát ta rýma mi nedá pokoj. Pódium je ale jinak opravdu magické místo,“ usmíval se.
Z dnešní úrovně české hudby úplně nadšený není: „Mám-li být upřímný, já to moc neposlouchám. Já poslouchám rádio, kde se jen mluví,“ uvedl.
A co přesně se mu nelíbí? „Ta jednoduchost, taková ta snaha za každou cenu se zalíbit. Není tu vůbec žádná revoluce nebo progresivita, žádná novinka prostě. Všechno je už tisíckrát propraný,“ zhodnotil.