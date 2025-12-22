První narozeniny bez táty. Syn Patrika Hezuckého měl oslavu, manželka přidala vzkaz, který vhání slzy do očí
Smutek nemizí, rány jsou ještě příliš čerstvé. Nikola Hezucká zveřejnila vzkaz, který vhání slzy do očí.
Milovaný moderátor Patrik Hezucký zemřel po krátkém boji s těžkou nemocí ve věku pouhých 55 let. Od tragické události ještě neuběhly ani tři týdny, je tedy jasné, že se jeho blízcí a zejména manželka Nikola ještě neměli šanci vzpamatovat.
Hezucký po sobě však nenechal jen truchlící ženu, ale také malého syna Olivera. A právě ten měl 20. prosince narozeniny. První bez táty.
Nikola k té příležitosti napsala příspěvek na Instagramu, u jehož čtení se jen obtížně brání slzám: „Dnes v 8:35 ti bude šest, náš chlapečku. Jsi vymodlený. Přišel jsi z velké lásky a neseš ji v sobě – v pohledu, v dotecích, v tom, jak vnímáš svět. Jsi klouček, který cítí, přemýšlí a miluje celým srdcem,“ píše.
„Tvůj tatínek tu dnes není tak, jak bychom si přáli. Chybí, já vím, i mně, tak moc! Ale Oliverku, jeho láska nezmizela, žije v tobě. V každém tvém kroku, v každém nadechnutí a v té obrovské síle, která tě ponese dál,“ pokračuje.
„Dnes je ti šest. Jsi pořád ještě malý, a už tak statečný. Děťátko milované, já půjdu vždy a navždy vedle tebe. Každý den. Ponesu tě, když budeš potřebovat, a když půjdeš sám, budu ti krýt záda. Slibuju! Protože jsi moje srdce, můj domov, můj smysl všeho. A láska, ze které ses narodil, tě bude chránit navždy,“ slibuje od srdce.
Na závěr ještě dojemně a tak, tak smutně vzkázala milovanému manželovi: „A tobě, lásko, tam nahoru, dívej se, jak roste. Buď mu blízko v tichu, v odvaze, v radosti, chraň ho, prosím, a šeptem mu připomínej, jak moc byl a je milovaný. Miluju vás oba dva nade vše. Na měsíc a zpátky. Navždycky!“