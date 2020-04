Prsní implantát zachránil ženě život. Odklonil kulku od srdce

MAGAZÍN - Magazín autor: ave

Pozoruhodná studie jako první zdokumentovala případ, kdy silikonový prsní implantát změnil trajektorii projektilu a zachránil život postřelené ženy.

Prsní implantát může nejen vylepšit vzhled ženy, ale také jí zachránit život. Dokládá to neobvyklý případ, který se stal počátkem roku v kanadské provincii Ontario a který lékaři podrobně analyzovali.

Třicetiletou ženu s prsními implantáty zasáhl v Torontu projektil ráže čtyř milimetrů. "Pacientka vypověděla, že šla po ulici a náhle pocítila teplo a bolest v levé hrudi. Pohlédla dolů a viděla krev," píše se ve zprávě výzkumného týmu vedeného plastickým chirurgem Giancarlem McEvenuem z McLeanovy kliniky ve městě Mississauga.

Po převozu do traumatického centra popsali lékaři stav ženy jako stabilizovaný. Jediným zranění, které zjistili, byla rána v horní části jejího levého prsu.

Rentgenový snímek odhalil stopy po trajektorii střely, která zasáhla oba prsní implantáty, a ukázal v pravé hrudní stěně zlomené žebro i samotný projektil.

Chirurgové oba poškozené implantáty vyoperovali a projektil vytáhli. Po úspěšné operaci tým expertů pomocí výpočetní tomografie (radiologická metoda, při které jsou orgány a tkáně zobrazeny v 3D projekci) rekonstruovali přesnou dráhu projektilu.

Experti tak zjistili, že projektil mířil do hrudní stěny k srdci a patrně by srdce zasáhl, pokud by ho nevychýlil implantát.

"Na základě radiologického vyhodnocení jsme dospěli k závěru, že jedinou příčinou vychýlení střely je levý prsní implantát," píšou autoři ve studii a upozorňují: "Tento implantát překrýval srdce a intrathorakální (vnitrohrudní) dutinu, a proto s nejvyšší pravděpodobností zachránil ženě život."

Podle analýzy se implantát vlivem tlaku projektilu prohnul, praskl a jeho reakce trajektorii výrazně odklonila.

Je to neobvyklá kauza. Výzkumný tým zjistil, že v lékařské literatuře jsou popsány jen dvě jiné situace, kdy protržené prsní implantáty mohly zachránit životy pacientek zasažených kulkou. Nebyly však analyticky dokumentovány. Případ ženy z Ontaria je tak prvním svého druhu, který je prokázán.

Analýza je popsána v Plastic Surgery Case Studies.