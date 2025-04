Hvězda Ulice a Comebacku poznala temnou stránku slávy

Oblíbená herečka se podělila o nepříliš příjemné zážitky, které bohužel přicházejí spolu se slávou.

Kristýna Leichtová je milá a sympatická herečka, kterou můžete znát hned ze dvou vysoce populárních seriálů. Nejdřív se proslavila v legendárním sitcomu Comeback a dnes ji pravidelně můžete vídat v oblíbené nekonečné sáze Ulice, kde ztvárňuje podezřelou náhradní matku Petru Beranovou.

Kristýna si popovídala s redaktory eXtra.cz a byť neprozradila, zda její postava v Ulici takhle náhodou nekuje nějaké pikle ohledně rodičovství, což celá řada diváků tak nějak napůl čeká, zmínila, že role v populárních seriálech ji přinesly nejen slávu, ale také občas docela nepříjemné starosti.

„Jakákoli zkušenost s fanouškem, který naruší neurvale a naprosto nevychovaně můj osobní prostor, je nepříjemná a takových situací se mi stalo docela dost. Z toho důvodu to nemám ráda,“ přiznala.

„Probíhaly tam určité náznaky stalkingu, ale nikdy to nepřerostlo do opravdu nebezpečné situace. Doufám, že se to ani nikdy nestane, bez toho se obejdu,“ otřásla se při nemilé vzpomínce.

Závěrem ale ještě zmínila příjemný protipól: „Jeden pán mi namaloval krásný portrét. Hlavně jsou hezký takový ty pozitivní řeči, který se nevážou tolik k mé práci, ale k tomu, jaký jsem člověk. Když ke mně přišla maminka v devátém měsíci a poděkovala mi za to, že chodím s kůží na trh a otevírám různá témata, že jí a její rodině to změnilo pohled na věc, tak to je pozitivní,“ zakončila s úsměvem.