Felix Slováček vyrazil na večírek tři dny po smrti dcery: "Jinak bych se zbláznil"

Známý hudebník truchlí svým vlastním způsobem. Přiznává, že doma sedět prostě nemůže.

Smutek dopadá na každého jinak. Snad nikdo nemůže pochybovat, že oblíbený a žádaný hudebník Felix Slováček svou dceru miloval jak nic jiného na světě – však jí byl nablízku, co to jen šlo, a strávil s ní i všechny její poslední okamžiky.

Anička zemřela minulou neděli a s psychikou rodičů to samozřejmě strašně zamávalo. Felix zmínil, že se na veřejný pohřeb prostě necítí a poslední rozloučení bude nakonec probíhat pouze v rodinném kruhu.

Maminka Dáda Patrasová se propadla na psychické dno a když zbídačená vyrazila na nákup, po cestě se zhroutila a museli jí pomáhat laskaví kolemjdoucí.

Felix se přesto již o tři dny později, tedy ve středu, objevil na večírku ve Foyer Café na charitativní akci, kterou pořádala Olga Menzelová a kde se mimochodem vyskytovala i Felixova bývalá milenka Lucie Gelemová.

Felix byl očividně nesvůj a do úsměvu pro fotografy se musel nutit: "Anička to tak chtěla, říkala mi, že musím žít dál," prozradil Blesku.

Někdo by možná mohl sledovat otcovo angažování se ve společnosti takhle brzy s pozdviženým obočím, na druhou stranu... Opravdu by nebolelo víc jen sedět doma v tichu a nechat se sžírat krutými myšlenkami a vzpomínkami? Není nakonec přeci jen lepší snažit se zabavit jinak, aby tíha skutečnosti člověka nezlomila?

„Kdybych seděl jen doma a truchlil, tak se za chvilku zblázním. Pracuju, jezdím, kam můžu. Jinak bych se zbláznil,“ připustil Felix.

Situaci také vůbec nezlepšil neznámý jedinec, který se rozhodl psát rodině výrhužné SMS zprávy. To už ale prý přestalo: „Chodily mi podivné zprávy, ale jak jste to zveřejnili, tak se ten dotyčný zalekl a už mi to chodit přestalo,“ řekl hudebník pro eXtra.cz.