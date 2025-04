Bitva exmanželů se blíží k závěru: Kuchařová v koncích, Brzobohatý má vítězství na dosah

Výsledky pátečního soudního slyšení vyznívají jednoznačně ve prospěch známého hudebníka.

Cyklus kydání hnoje se blíží do cílové rovinky. V pátek totiž proběhlo další kolo soudní tahanice mezi hudebníkem Ondřejem Brzobohatým a jeho exmanželkou Taťánou Kuchařovou. A nezdá se, že bude potřeba pokračovat dlouho. Podle redaktorů eXtra.cz, kteří byli na místě, totiž bývalá modelka prohrává na plné čáře.

Připomeňme, že Brzobohatý svou bývalou ženu žaluje za nactiutrhání a pošpinění dobrého jména, když podle něj úmyslně zveřejnila znění církevní žaloby, kterou proti němu chystala. V žalobě, kterou poskytla bulváru, tvrdila, že Ondřej není schopný počít dítě běžnou cestou, že je transsexuál a že má postelové preference v sexu v roli ženy. A vypuštění něčeho podobného do světa Ondřej samozřejmě považuje za pomluvu, kterou nehodlal jen tak tolerovat.

A soud mu zatím dává významně za pravdu. Už z předchozích seancí vyšlo najevo, že je prakticky jisté, že se Kuchařová bude muset omlouvat a platit odškodnění, teď už jde vlastně jen o prostou výši částky. Kvůli tomu se nyní zjišťuje, zda se tvrzení, která o Ondřejovi šířila, zakládají na pravdě: Pokud by totiž zveřejnila pravdu, platit by musela pořád, ale pokud pomlouvala a ještě u toho lhala, odškodné bude vyšší.

Bylo na Taťáně, aby se svá tvrzení pokusila dokázat, což se zatím kardinálně nepodařilo. Ondřej přinesl dva znalecké posudky, že je plodný, jeho transsexualita už byla taktéž prakticky vyvrácena a o postelových praktikách svědčily jen kamarádky Kuchařové z doslechu, čemuž soud nepřikládá žádnou váhu. Jinak řečeno, dvě ze tří tvrzení už byla vyvrácena a třetí se Taťáně taktéž nedaří dokázat.

Soud proto Kuchařovou vyzval, aby se pokusila přijít s pořádnými důkazy, jinak bude, lidově řečeno, po legraci. Těžko si ale představit, jak by musel důvěryhodný důkaz, že Brzobohatý má rád sex jako žena, vypadat.

Další slyšení by mělo proběhnout koncem května a zatím to vypadá, že Kuchařová prohraje, co se dá.