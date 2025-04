Rýma? To je slabý odvar! Pylová sezóna 2025 bude drsná i na nealergiky!

Začíná to nenápadně, téměř jako obyčejné nachlazení. Trochu pálí nos, oči svědí, krk se zvláštně stahuje. Připravte se, protože přichází pylová sezóna. Neviditelný nepřítel, který vám dokáže znepříjemnit každou procházku i pouhé otevření okna. Zatímco příroda rozkvétá a většina lidí si jarní dny užívá, miliony alergiků po celém světě svádějí každodenní boj s nepohodlím. A podle odborníků? Bude hůř.

Pylová sezóna už dávno není jen jarní záležitostí. Kvůli změnám klimatu a stále znečištěnějšímu ovzduší se prodlužuje a sílí. Odborníci varují, že do konce století může být ve vzduchu až o 40 % více pylu než dnes. Navíc sezóna pravděpodobně začne téměř o měsíc dřív a potrvá o téměř tři týdny déle. A jako by to nestačilo, tak rostliny rostoucí ve městech pod vlivem stresu z prostředí uvolňují ještě více alergenů, než kdy dřív. Což má za následek častější alergické reakce i u těch, kteří dříve potíže s alergií nikdy v minulosti neměli.

Jak se ubránit pylovému peklu? Tohle opravdu funguje!

Kýcháte, svědí vás oči a nejradši byste celé jaro strávili pod peřinou? Máme pro vás dobrou zprávu, existují způsoby, jak se pylové sezóně bránit a nezešílet. A některé z nich vás možná překvapí.

Základ je jednoduchý, co nejméně se vystavovat alergenům. To znamená vyhnout se venkovním aktivitám, když je sucho a větrno. Zato po dešti můžete směle ven. Vzduch je tehdy krásně pročištěný a klidnější. Odborníci, jako je MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP, doporučují: „Pokud trpíte pylovými alergiemi, choďte na čerstvý vzduch, a to ideálně po dešti, kdy je koncentrace pylu nižší. Větrejte brzy ráno, večer nebo, jak už bylo zmíněno, právě po dešti.“

Velkou úlevu může přinést i zvlhčovač vzduchu. Ten pomáhá zachytit a eliminovat pyl i prach přímo v místnosti. A tady zbystřete – pojištěnci OZP si mohou přes aplikaci VITAKARTA zažádat až o 10 000 korun na jeho pořízení.

Zní to banálně, ale pomůže i obyčejná sprcha hned po návratu domů. A převléknout se do čistého oblečení? Taky základ. Ložní prádlo perte často a na vyšší teplotu, aby si v něm pyl nenašel nový domov.

Co opravdu zabírá na pylovou alergii? Tohle by měl mít doma každý!

Trápí vás příznaky spojené s alergií? Pak vás nepřekvapí, že nejúčinnější první pomoc přichází z lékárny. Antihistaminika jsou osvědčenou klasikou, která umí zklidnit alergické reakce během pár hodin. Nejlepší efekt ale mají, když s jejich užíváním začnete včas, a to ideálně už týden předtím, než se alergeny ve vzduchu naplno rozjedou. A nebojte, začít můžete i kdykoli později. Hlavní je nepodceňovat příznaky a konzultovat vhodný lék s lékařem nebo lékárníkem.

„Pro odstranění alergenů ze sliznic a celkovou očistu organismu je vhodné používat solné roztoky s mořskou nebo minerální vodou a také si dopřát pobyt v solné jeskyni. Také na její návštěvu lze čerpat příspěvek prostřednictvím VITAKARTY OZP,“ doporučuje MUDr. Vojtová.

Nechcete hned sahat po chemii? Nejste sami. Mnoho alergiků volí alternativu z jednoduchého důvodu: antihistaminika, i když účinná, mohou mít nepříjemné vedlejší účinky, nejčastěji ospalost a sníženou schopnost soustředění.

Naštěstí existují i šetrnější cesty, jak si s alergií poradit. Třeba probiotika, protože tento zdravý mikrobiom dokáže posílit imunitní systém a zmírnit alergické reakce. Pomoci může i obyčejný kopřivový čaj, černý kmínový olej nebo poctivý lokální med. Právě ten si díky pravidelné konzumaci v malých dávkách může přivyknout na pyly z okolí a postupně zvyšovat vaši toleranci.

Nezapomínejte hlavně pít! Dostatečný příjem tekutin pomáhá udržet sliznice hydratované a méně citlivé na alergeny. Zároveň chrání před celou řadou zdravotních problémů spojených s dehydratací.

„Správný pitný režim je dlouhodobě jedním z klíčových faktorů zdraví. Ovlivňuje krevní tlak, funkci ledvin i látkovou výměnu,“ upozorňuje MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP.