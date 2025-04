Agáta měla pravdu! Soukup ke slíbenému zápasu nenastoupí

Televizní magnát se měl pobít se zkušeným boxerem, čemuž se smála jeho bývalá partnerka, Agáta Hanychová. A zdá se, že nebyla daleko od pravdy.

Soupis zápasů Fight Night Challenge pro 19. dubna zdobil korunní klenot: Mediální magnát Jaromír Soukup přislíbil bitku se zkušeným bývalým boxerem a současným trenérem Michalem Vančurou. Jednalo se o docela odvážný krok, a to nejen s přihlédnutím k dovednostem soupeře, ale také kvůli tomu, že na přípravu měl Soukup pouhý měsíc, což je ve světě bojových sportů opravdu docela málo.

Sláva se ale nakonec konat nebude, protože Soukup z "osobních důvodů" nenastoupí. Bitka se ale podle všeho neruší úplně, jen dochází k odkladu a Soukup by se měl předvést v příštím turnaji: FNC 10 v Bratislavě, píšou promotéři na Instagramu.

„Samozřejmě jsme od začátku věděli, že s oznámením tohoto kontroverzního zápasu jdeme do rizika, organizace i oba bojovníci si toho byli vědomi. Soukup i Vančura se však aktivně zapojili do promo natáčení a dlouhodobě aktivně projevovali ochotu nastoupit, bohužel se staly okolnosti, které jsme jako organizace nemohli ovlivnit a neneseme za ne žádnou odpovědnost. Jelikož se jedná především o osobní záležitosti, nebudeme se jimi blíže zabývat," stojí v oficiálním vyjádření.

„Jaromír Soukup podepsal smlouvu na nový zápas na FNC 10 a my jako organizace tak jeho rozhodnutí respektujeme."

Těžko se ubránit představě mírného úšklebku na tváři Soukupovy bývalé partnerky Agáty Hanychové, která podobný vývoj již před několika dny předpověděla ve svém podcastu:

„Tak jemu se smáli vždycky, to není žádná novinka. Já si myslím na 100 %, že nenastoupí. Myslím si to jako jeho bývalá partnerka. Fakt si to myslím a jsem o tom přesvědčena,“ popichovala.

Uvidíme, zda měla kompletní pravdu, nebo Soukup nastoupí alespoň příště.