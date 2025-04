Velikonoce ve svěžím stylu: 6 tipů na jednoduchou, ale krásnou sváteční výzdobu, kterou zvládnete sami

Velikonoce přímo vybízejí k lehké, hravé a optimistické náladě, kterou můžete přenést i do své výzdoby. Nápadité detaily dokážou proměnit domov v malý sváteční zázrak. Inspirujte se jednoduchými dekoracemi, které zvládnete vytvořit sami doma bez drahého vybavení, ale s radostí.

Základem jsou svěží jarní tóny žluté, zelené, mentolové, světle modré, levandulové a růžové. Abyste nedocílili barevného chaosu, držte se kombinace maximálně tří barev. Nebojte se ale naopak kombinovat vzory- použít květované vedle geometrických, to vše dodá na hravosti.

Na své si přijdou i milovníci minimalismu, pokud zvolí tlumené odstíny jedné barvy. Skvěle budou dekorace vypadat v tónech hnědé, krémové, ale i bílé nebo šedé doplněné o přírodní materiály. Jemné ladění podtrhne slavnostní atmosféru a nechá vyniknout i nejdrobnější detaily.

Květiny jsou základ

Krásu a jednoduchost tvoří už samotné čerstvé květiny. Využijte hojnosti a barevnosti tulipánů, doplňte narcisy, hyacinty, pivoňkami a jarními kaktusy. Květiny symbolizující znovuzrození a příchod jara- sněženky, fialky a prvosenky nakombinujte do stylu, který je preferujete, ať už vintage, minimalistický nebo rustikální- každý přinese svěží atmosféru.

Běhounek

Místo ubrusu poklaďte do středu stolu věnečky z proutí či zelených větviček. Proložte je svíčkami, kraslicemi, efektivní jsou i skořápky z křepelčích vajec. Použijte třeba i mašličky, suché květy nebo šlahounky kroucené vrby.

Skořápky jako svícny

Do několika skořápek umístěte čajové svíčky a položte například do zahradního mechu či velikonočního osení na dekorační mísu. Místo svíček můžete do skořápek naaranžovat i drobné kvítí- sedmikrásky, sněženky, narcisky…

Hnízdečko

Malé hnízdo z mechu doplňte pár kraslicemi, nebo i čokoládových vajíček a dozdobte několika větvičkami břízy a suchých travin.

Ubrouskový zajíček

Ubrousky nebo hrubší tkaniny můžete pomocí provázku svázat do jednoduché podoby ušáka. Veselé a hravé jsou i papíroví origami zajíčci.

Skleněné vázy

Na dno poklaďte oblázky, nebo přiznejte zeminu a vložte hyacinty tak, aby byly viditelné i s cibulkou. Získáte velmi decentní a jednoduchou dekoraci.

Inspiraci k velikonočnímu tvoření můžete najít kdekoliv. Nechte se inspirovat přírodou, vlastní kuchyní, v naší galerii a klidně i na Pinterestu. Kombinujte barvy a materiály kterými se přiblížíte svému oblíbenému stylu. Velikonoční výzdoba nemusí být o luxusu jako z katalogu. Vložte do tvoření radost, zapojte i děti a popusťte uzdu kreativitě. Získáte nejen krásnou velikonoční ozdobu, ale i vzpomínky na společné tvoření.