Projev von der Leyenové europoslanci chválili i kritizovali
10. 9. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Projev o stavu unie, který dnes před europoslanci pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, některé frakce pochválily, vyvolal však i ostrou kritiku.
Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany (EPP), nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, vyjádřil podporu obchodní dohodě EU s USA, kterou komise vyjednala, a to i přes 15procentní clo uvalené na evropské země, které se mu nelíbí. Šéfka socialistické frakce Iratxe Garcíaová Pérezová naopak dohodu odmítla a uvedla, že bude usilovat o její úpravu.
Politička Von der Leyenovou kritizovala, že při vyjednávání dohody s Washingtonem opomenula zájmy Evropy a evropských občanů. Podle šéfa Evropských konzervativců a reformistů (ECR) Nicoly Procacciniho dohoda není dokonalá, ale je lepší než obchodní válka.
Weber komisi ocenil za to, že migrační dohodou s Tuniskem a vystavěním plotů na řeckých a polských hranicích podle něj snížila počty příchozích migrantů o 80 procent. Kromě obchodní dohody s USA vyjádřil podporu také dohodě mezi EU a jihoamerickým sdružením Mercosur. Ohledně situace v Pásmu Gazy uvedl, že hladovění nesmí být používáno jako zbraň.
Za genocidu označila jednání Izraele v Pásmu Gazy předsedkyně frakce socialistů a demokratů (S&D) Garcíaová Pérezová a vyzvala k pozastavení asociační dohody s Izraelem a k uvalení sankcí. Opatření, která dnes v souvislosti s děním v Pásmu Gazy představila von der Leyenová, označila za nedostatečná a opožděná. Garcíaová Pérezová také vyzvala ke konfiskaci ruských aktiv ve výši 200 miliard dolarů. Naplňování cílů Green Dealu podle ní není ideologií, ale otázkou přežití.
Podle spolupředsedy ECR Procacciniho je Green Deal překážkou pro evropskou konkurenceschopnost. Zavedení pěti nových daní v rámci nového evropského rozpočtu je krokem špatným směrem a tragickou chybou, dodal.
Šéf frakce Patrioti pro Evropu Jordan Bardella předsedkyni EK kritizoval nejen za obchodní dohodu s USA, ale i za dohodu s Mercosurem, která podle něj ohrožuje francouzské farmáře. Kritizoval také snížení dovozních cel na čínská auta či pravidla pro evropský energetický trh, která podle něj ohrožují nízké ceny elektřiny vyráběné v jaderných elektrárnách pro francouzské občany.