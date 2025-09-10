Odborníci: Obezita je chronické onemocnění, které by lidé měli řešit s lékařem
10. 9. 2025 – 18:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Obezita je závažné chronické onemocnění, které by lidé měli řešit s lékařem, uvedli dnes před novináři odborníci a zástupci kampaně Odlehči svému tělu i srdci, která je součástí projektu Netloustneme.
Větším problémem než zhubnout je podle nich udržet si zdravou váhu. Tu přitom podle aktuálních údajů ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nemá přes 60 procent Čechů a víc než čtvrtina z nich je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) obézní.
"Obezita je podobně jako vysoký krevní tlak nemoc," řekl na tiskové konferenci předseda České obezitologické společnosti a přednosta Centra diabetologie Martin Haluzík. Nemoc je hlavní příčinou nárůstu diabetu a kardiovaskulárních komplikací. Riziko onemocnění stoupá s věkem, přesto se výskyt obezity zvětšuje už i u dětí a dospívajících.
Lidé s obezitou mají zvýšený obsah tuku v organismu. Lékaři nejčastěji určují nadváhu a obezitu pomocí body mass indexu (BMI), tedy poměru váhy k výšce. Za normální váhu se považují hodnoty mezi 18,5 a 24,9. Zvýšené riziko projevu dalších onemocnění přitom podle lékařů nastává už u nadváhy, která je předstupněm k obezitě.
První pomoc by měli lidé s tímto onemocněním hledat u svého praktického lékaře, který je poté může poslat do specializovaných center. V posledních letech jsou také k dispozici léky, které s léčbou obezity podle lékařů významně pomáhají. "Je to jakási berlička, která má pacientovi pomoct vrátit se k zdravému životnímu stylu," řekl o těchto lécích Haluzík.
"Každé kilo dolů znamená menší zátěž pro srdce a cévy a také menší riziko infarktu nebo mrtvice. Obezita je totiž spojena s vysokým krevním tlakem, zvýšeným cholesterolem i hladinou cukru v krvi," uvedl Michal Vrablík z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
V roce 2019 byli Češi v EU mezi pěti nejhoršími zeměmi ve výskytu nadváhy a obezity. Normální váhu má ve 13 letech jen polovina dětí, naopak obézních je zhruba 15 procent.