17. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nejstarší předek krokodýlů se vynořil z egyptské pouště
zdroj: Profimedia
Egypt je známý pyramidami, bohy a Nilským údolím. Teď k tomu přibývá ještě jeden překvapivý titul: místo, kde se začal psát příběh mořských krokodýlů.

V jihozápadní části země, v oblasti oázy Charga, objevili paleontologové fosilie tvora starého přibližně 80 milionů let. Na první pohled nenápadné fragmenty lebky a čelisti. Na druhý pohled zásadní důkaz, který přepisuje učebnice evoluce.

Krokodýl z doby dinosaurů

Nově popsaný druh dostal jméno Wadisuchus kassabi – podle místního wádí a také egyptského boha Sobeka, ochránce a zosobnění krokodýlí síly. A nejde jen o poetiku. Tento tvor byl skutečně impozantní.

Podle vědců měřil zhruba 3,5 až 4 metry, měl protáhlý čenich a jemné, jehličkovité zuby, ideální k lovu ryb nebo želv. Nešlo ještě o „klasického“ krokodýla, jakého známe dnes. Spíš o jeho velmi starého příbuzného – krokodýla podobného predátora, který žil v době, kdy po Zemi ještě chodili dinosauři.

Místo, kde dnes vládne písek, bylo kdysi plné vody

To, co dnes působí jako nehostinná poušť, bylo před 80 miliony lety úplně jiným světem. Laguny, řeky, pobřežní pásy, prostě místo, kde se dalo žít – a vyvíjet se.

A právě tady, v severní Africe, se podle nových analýz začala psát evoluce mořských krokodýlů. Ne o pár milionů let později, jak se dřív myslelo. Ale o dvacet milionů let dřív.

Ten rozdíl je obrovský. Znamená to, že severní Afrika není jen kolébkou civilizace, ale i kolébkou predátorů, kteří přežili všechno, co planeta dokázala zničit.

Proč na tom záleží i dnes

Možná si říkáte: proč řešit zvíře, které žilo tak dávno?

Protože krokodýli jsou zvláštní. Jsou jedním z mála tvorů, kteří se během desítek milionů let téměř nezměnili. Jako by už tehdy našli dokonalý tvar pro přežití.

Tenhle objev nám ukazuje, odkud ten tvar přišel. Jak vznikl. A proč dodnes funguje.

Současní krokodýli nejsou reliktem minulosti. Jsou jejím důkazem.

Když minulost znovu dýchá

Vědci objev popsali v odborném časopise Zoological Journal of the Linnean Society. Ale jeho význam jde dál než jen do akademických kruhů.

Je to připomínka, že svět, ve kterém žijeme, stojí na vrstvách příběhů. Některé jsou staré tisíce let. Jiné desítky milionů.

A někdy stačí jeden kus kosti v písku, aby se celý příběh začal psát znovu.

