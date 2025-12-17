Tak do třetice? Adriana Sklenaříková se bude po dvou rozvodech zase vdávat
17. 12. 2025 – 12:13 | Magazín | BS
Někteří už by na snahu o pravou lásku dávno zanevřeli, ne tak slavná česká topmodelka.
Slavná česká supermodelka Adriana Sklenaříková se svého času dokonce zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Zasloužila se o to neskutečně dlouhýma nohama: Měří impozantních 126 centimetrů.
O rekord v počtu svateb se naopak samozřejmě pokoušet nemůže (ten totiž drží jistá dáma, která se stihla vdát 23krát), ale po dvou selhaných manželstvích to, zdá se, zkusí alespoň do třetice.
Poprvé se přitom vdala za fotbalistu Christiana Karembeua, podruhé pak v roce 2014 za arménského podnikatele Arama Ohaniana. S ním se jí o čtyři roky později narodila i dcera Nina. Za další čtyři roky nicméně přišel rozchod.
Adriana však po dvou neúspěších nezahořkla a nebrání se zkusit to ještě jednou. Tentokrát s dlouholetým přítelem Marcem Lavoine, slavným francouzským šansoniérem.
Lavoine a Sklenaříková oficiálně potvrdili, že jejich přátelství přerostlo v něco většího, už loni na podzim. A když se nedávno Sklenaříková vrátila do Prahy, v pořadu Showtime byl vidět její zásnubní prsten.
Jestli doopravdy a kdy přesně bude svatba, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Adriana se totiž moc nezastaví: Přejíždí hlavně mezi Francií, kam se přesunula za Lavoinem, a Marokem, kde má dceru a provozuje hotelový resort.