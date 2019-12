Proč komunisté uniknou trestům za vraždy na hranicích

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Česká justice už nedokáže to, co německá – vsadit komunistické funkcionáře odpovědné za střelbu na hranici za mříže. Mohla to přitom udělat dávno, kdyby…

