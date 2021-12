Proč alžbětinští silničáři dláždili kočičím zlatem

Jen málokterá metropole se může pochlubit tím, že má ulice dlážděné zlatem. Zvlášť když ono zlato vlastně vůbec zlato nebylo.

Anglický mořeplavec Martin Frobisher (asi 1535-1594) prozkoumal z velké části kanadskou Arktidu, když se snažil najít spojení mezi Atlantským a Tichým oceánem. V 70. letech zde narazil na zvláštní černé kameny. Přivezl je domů do Londýna a nechal je prozkoumat jistým alchymistou, který jej ubezpečil, že obsahují zlato.

Nadšený badatel se tedy vrátil do Arktidy, na ostrově Kodlunarn si zřídil základnu a začal vzácnou rudu těžit a vozit do Londýna. V několika výpravách sem této suroviny nakonec natahal téměř dva tisíce tun. Přesvědčil dokonce i tehdejší panovnici Alžbetu I., která si u něj rudu objednala.

Alchymista se sekl: Bylo to kočičí zlato

Koncem 70. let ale další experti nalezené kameny znovu přezkoumali a zjistili, že neobsahují žádné zlato, ale že jde o prakticky bezcenný blyštivý pyrit, lidově řečeno kočičí zlato.

Společnost Cathay, která Frobisherovy zlatokopecké výpravy financovala, zkrachovala, a Frobisher už se na Kodlunarn nevrátil. Ostrov pak zůstal až do druhé poloviny devatenáctého století pro evropské mořeplavce prakticky neznámý. Ale co s hromadou šutrů, které do Anglie putovaly dlouhou cestou přes oceán? Ty nakonec posloužily jako štěrk pro silničáře, takže některé londýnské ulice jsou podloženy „zlatem“ až z daleké Kanady.

Neúspěšný zlatokop Frobisher se nakonec v roce 1588 vyznamenal ve slavné vítězné bitvě proti španělské Neporazitelné Armadě, za což byl pasován na rytíře. O šest let později padl během bojů v Bretani.