Přírodní čtyřky a neskutečný pohled! Česká miss šla na nových fotkách kompletně do naha
17. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Pozor na poruchy soustředění, nové snímky české miss mají totiž pořádný říz.
Vítězka Miss Czech Republic Adéla Štroffeková vypadá přesně tak fantasticky, jak by člověk od královny krásy čekal.
A fanoušci, kteří půvabnou modelku sledují na Instagramu, vědí, že Adéla nejenže dostala od přírody neskutečně mocné ženské zbraně, ale navíc ještě moc dobře ví, jak je použít. A vůbec se za to nestydí.
I přesto je ale nová série snímků, kterou Adéla nedávno zveřejnila na svém profilu, daleko ostřejší, než je publikum zvyklé. Adéla si totiž nechala jen kozačky. Všechno ostatní šlo dolů.
„Fotilo se s mojí oblíbenou fotografkou, se kterou se znám už dlouho, takže atmosféra byla od začátku hrozně příjemná. Máme mezi sebou přirozenou důvěru, což je u takového typu focení strašně důležité,“ prozradila modelka pro magazín Super.
„I díky tomu, že fotím například pro jednu českou značku spodního prádla i erotickou sekci a tak mám tu svoji hranici studu už trochu posunutou, ale zároveň jsme si obě hlídaly, aby výsledek nepůsobil vyzývavě nebo vulgárně. Chtěly jsme, aby fotky působily žensky, esteticky a umělecky. Aby z nich byla cítit síla i jemnost ženy, ne lacinost,“ dodala.
Jak se záměr povedl, můžete posoudit sami. Jen pozor, bude pak docela těžké soustředit se na práci.
