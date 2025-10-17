Penny spustilo nákupní mánii: ceny letí dolů, lidé berou vozíky útokem
17. 10. 2025 – 6:20 | Zprávy | Anna Pecena
Nový týdenní leták Penny od 16. do 22. října 2025 přinesl slevy, které nutí nakupovat i ty, kdo šli původně jen pro rohlíky. Zlevněné maso, ovoce i oblíbené značky mizí z regálů rychleji než teplé rohlíky!
Maso, mléčné výrobky a delikatesy: nákupní hody začínají
Říjnový leták Penny láká především na levné maso a mléčné produkty. Kuře chlazené se prodává za přibližně 64,90 Kč za kilogram, vepřová kýta bez kosti spadla pod 110 Kč/kg a krůtí horní stehna pořídíte už za 119 Kč/kg. V mléčných produktech boduje Jihočeské mléko Madeta (1 l) za 12,90 Kč nebo bílý jogurt Activia Danone za 9,90 Kč. Kdo má rád klasiku, může sáhnout po Hermelínu 120 g za 26,90 Kč.
Výrazné slevy se objevily i u vajec – balení 30 kusů třídy M teď stojí 119 Kč, což je znatelně méně než v září.
Ovoce, zelenina a sladkosti: podzimní sezóna ve znamení slev
Zeleninové regály praskají akcemi: kilogram mrkve stojí jen 8,90 Kč, červené papriky 39,90 Kč/kg a keříková rajčata 34,90 Kč/kg. K tomu se přidává čerstvá brokolice, celer a česnek.
V ovoci potěší mango za 19,90 Kč za kus, růžové hrozny 500 g za 39,90 Kč a borůvky 125 g za 29,90 Kč. Zákazníky láká i výrazně zlevněné pomelo – ideální pro podzimní doplnění vitamínů.
Kdo má slabost pro sladké, ten neodolá: bonbony Bon Pari nebo Hašlerky startují na 15,90 Kč, Emco MySli za 69,90 Kč je pak sázkou na jistotu ke snídani.
Domácnost a nápoje: zásoby za pár korun
Penny se zaměřilo i na praktické položky. Slunečnicový olej Penny (5 l) spadl na 199 Kč, toaletní papír Wippy 16 rolí je za 99 Kč, což je jedna z nejnižších cen tohoto roku. Minerální voda Magnesia (1,5 l) stojí 12,90 Kč, pivo Pilsner Urquell 0,5 l 27,90 Kč a vodka Nicolaus 0,5 l se prodává za 169 Kč.
Z mimořádných nabídek stojí za pozornost brambory 5 kg za 29,90 Kč – sleva přes 60 %! A kdo chce útulný domov, může sáhnout po dece s beránkem za 349,90 Kč, která byla zlevněna o dvě třetiny.
Shrnutí: nákupní horečka, jakou tu dlouho nebylo
Penny Market tentokrát trefil podzimní náladu přesně. Levné potraviny, výhodné domácí zboží a slevy, které konkurence těžko dorovná – to vše platí od 16. do 22. října 2025. Kdo chce ušetřit, měl by vyrazit co nejdřív. Než ty nejlepší akce zmizí z pultů.