Kryptoměny a čeští politici. Kdyby měl David Rath bitcoiny místo krabice od vína…

Digitální měny zaznamenaly zejména ke konci loňského roku značný boom. HlídacíPes.org se rozhodl zmapovat, zda i čeští politici podlehli jejich vábení. Nepřiznaným vlastnictvím kryptoměn by totiž v budoucnu mohli snadno vysvětlovat své nenadálé zbohatnutí, píše Eliška Hradilková Bártová na webu Hlídací pes.

Kdyby někdejší hejtman David Rath před lety dostal místo krabice od vína plné bankovek finanční obnos v kryptoměně, policejní zásahová jednotka by měla smůlu.

Pro předání virtuální měny není zapotřebí žádná igelitka či krabice, příjemce může být klidně tisíce kilometrů daleko, a přesto se k němu daný obnos dostane během pár minut.

Stačí poslat příslušnou částku na online peněženku příjemce nebo si vytisknout papír s unikátním kódem, který přístup k částce umožní.

V případě speciálních anonymních měn je jejich stopa jen obtížně dohledatelná. Podle expertů jsou ale kryptoměny de facto stejně využitelné (a zneužitelné) jako hotovost či zlato.

Bezpečný bitcoin?

"Stejně jako je nyní hotovost využívána i k trestné činnosti, tak tomu může být i u anonymních kryptoměn. I když ta technologie je sama o sobě neutrální," podotýká bitcoinový expert Tomáš Marada. Zároveň upozorňuje, že u nejznámější kryptoměny bitcoin je to jiné.

"Díky existenci blockchainu je velmi snadné dohledat každou transakci a nelze ji nijak zmanipulovat, takže možnost zneužití je minimální."

Vzhledem k tomu, že pro nakládání s kryptoměnami neexistují zcela jednotná a jasná pravidla, není ani jednoznačné, zda mají politici jejich vlastnictví přiznávat.

Kryptoměny by tak politikům po odchodu z veřejného života mohly posloužit například k veřejnému zdůvodnění jejich nenadálého zbohatnutí.

HlídacíPes.org se proto rozhodl zmapovat to, zda vrcholní čeští politici – členové vlády, vlastnili v době svého nástupu do funkce nějaké kryptoměny.

Ministři bez kryptoměn

Na otázky ohledně držení kryptoměn odpověděli všichni ministři a ministryně kromě tří vládních zástupců za hnutí ANO: ministra školství Roberta Plagy, ministra vnitra Lubomíra Metnara a ministra průmyslu Tomáše Hünera. Ti na otázky nereagovali navzdory opakovaným urgencím.

Otázky na vlastnictví kryptoměn nechal bez odpovědi také premiér Andrej Babiš (ANO). Ani on nereagoval na opakované žádosti o odpověď.

Nikdo ze členů současné vlády v demisi, kteří se k problematice vyjádřili, kryptoměny nevlastní. Nicméně většina z nich se shodla na tom, že by jejich vlastnictví mělo být v rámci majetkového oznámení politiků uváděno.

"Pokud budu považovat kryptoměnu za majetek, tak by investice/výběr zisků měly být evidovány v rámci majetkového oznámení politiků," míní například ministr zemědělství Jiří Milek (ANO).

Stejného názoru je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) s tím, že "kryptoměny představují hodnotu směnitelnou na peníze". Totéž si myslí i ministr kultury Ilja Šmíd (ANO).

Stejně jako její kolegové, ani ministryně financí Alena Schillerová (ANO) do žádné digitální měny dosud neinvestovala. Podle jejího názoru by se mělo přiznávat jejich vlastnictví až nad určitou výši.

"Zde by mělo platit, že se oznamují i movité věci nad 500 tisíc Kč, což by se týkalo i případného vlastnictví bitcoinu (či jiných kryptoměn), který by spadal pod tuto položku oznámení," odpověděla na dotaz HlídacíPes.org ministryně.

"Pokud někdo bitcoin zlikvidní, tak pak za něj dostane patrně peněžní prostředky či jiné věci, které taktéž nad příslušnou hranici musí oznámit," dodala.

Změna systému

V současné době je tak zcela na jednotlivých politicích, jak se k případnému vlastnictví měn v budoucnosti postaví.

Zcela transparentní přístup zvolili například poslanci za stranu Piráti, kteří si ostatně právě na "průhlednosti" zakládají a zároveň podporují používání decentralizovaných anonymních měn.

Minimálně dva jejich poslanci se k vlastnictví kryptoměn v rámci majetkového oznámení přihlásili.

Zatímco poslanec Mikuláš Peksa uvedl, že vlastní bitcoin v hodnotě 30 tisíc korun, jeho kolega Tomáš Vymazal se přihlásil k držení celkem tří druhů kryptoměn.

Tento poslanec, který se donedávna živil informatikou, vlastní 0,2 bitcoinu v hodnotě 83 180 korun, šest tokenů měny Zcash za necelých 77 tisíc korun a 2 635 kusů měny Cardano za 32,5 tisíc korun.

Zatím to zní komicky

"Kryptoměny jsem přiznal, protože jsou tím nejhodnotnějším, co vlastním, a protože jsem si zcela jist, že v budoucnu kompletně nahradí fyzické peníze," vysvětlil pro HlídacíPes.org poslanec Vymazal, proč se k vlastnictví přihlásil, ačkoliv to zákon nenařizuje.

"Až budu mít v kryptoměnách miliony, chci mít možnost ukázat, že jsem do nich ukládal hodnotu celou dobu," doplnil.

Současně také v majetkovém oznámení uvedl, že vlastní deset grafických karet celkově za 173 tisíc korun. Právě grafické karty jsou využívány k těžbě kryptoměn.

"Kryptoměny i těžím, protože je to v současnosti výhodnější, než si je jen zakoupit," objasňuje Vymazal. "Těžím kryptoměnu Zcash a za den těžby, která mě v současnosti stojí asi 280 korun denně, dostanu zlomek Zcash v hodnotě zhruba 50 amerických dolarů."

Od nových digitálních měn si ale poslanec především slibuje změnu celého současného systému.

"Předpokládám, že kompletně nahradí současný manipulovatelný finanční systém," doufá Tomáš Vymazal. "Ale chápu, že to v současnosti vzhledem k jejich volatilitě musí znít komicky."

Eliška Hradilková Bártová pro Ústav nezávislé žurnalistiky