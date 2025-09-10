Případ vraždy dětské královny krásy: Po téměř třiceti letech přichází na řadu DNA
10. 9. 2025 – 5:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šestiletá JonBenét Ramsey byla nalezena mrtvá v suterénu rodinného domu už v roce 1996, ale dodnes nebyl vrah dopaden. Její otec John, dnes už přes osmdesátiletý, věří, že nové testy DNA mohou konečně odhalit pravdu a očistit jméno rodiny.
Den po Vánocích roku 1996 se John a Patsy Ramseyovi probudili a zjistili, že jejich šestiletá dcera JonBenét, dětská královna krásy, zmizela z rodinného domu v Boulderu ve státě Colorado. Na schodech u kuchyně byla nalezena ručně psaná výkupná zpráva požadující 118 000 dolarů – přesně tolik činil Johnův roční bonus. O sedm hodin později John objevil v malé místnosti v suterénu tělo své dcery bez známek života.
Pitva odhalila, že JonBenét byla sexuálně napadena, uškrcena a utrpěla frakturu lebky. Pod jejími nehty i v jejím spodním prádle byla nalezena neznámá DNA. Přestože přímé důkazy chyběly, policie se záhy zaměřila na rodiče a jejich syna Burkea. Trvalo dvanáct let, než bylo oficiálně potvrzeno, že rodina s vraždou neměla nic společného. Klíčovým momentem se stalo nové testování DNA, které v roce 1996 ještě nebylo dostupné. Analýza odhalila genetický profil neznámého muže, který nepatřil nikomu z rodiny Ramseyových a jasně ukazoval na pachatele zvenčí.
Mediální pozornost tehdy prudce vzrostla, zejména kvůli snímkům JonBenét ze soutěží krásy. Objevila se řada domnělých podezřelých, například muž, který se k činu dokonce přiznal, ale jeho DNA se s nalezenými stopami neshodovala. Případ tak zůstal otevřený a dodnes zůstává jednou z největších záhad americké kriminalistiky. John Ramsey opakovaně připomíná, že rodina byla nefér označena za viníky, a jejich pověst byla nenapravitelně poškozena. Jeho manželka Patsy, která se v té době ocitla v centru mediální bouře, zemřela v roce 2006.
Testování DNA a tlak na policii
John Ramsey, kterému je dnes 81 let, se nikdy nevzdal snahy očistit jméno své rodiny. Přestože je Patsy už téměř dvacet let po smrti, on sám pokračuje v úsilí a věří, že právě moderní věda může přinést odpověď. Zdůrazňuje, že pouze dopadení skutečného vraha může jejich rodině vrátit čest. „Pověst naší rodiny byla poškozena velmi vážně. Jediný způsob, jak ji napravit, je dopadení pachatele,“ říká.
Ramsey se v poslední době setkal s novým šéfem policie v Boulderu Stephenem Redfearnem i dalšími zástupci úřadů. Rozhovory trvaly téměř dvě hodiny a jejich hlavním tématem byla možnost využití genetické genealogie při testování důkazů. John Ramsey zdůraznil, že by policie měla znovu přezkoumat výkupní dopis, garrotu použitou k uškrcení jeho dcery i další předměty nalezené na místě činu. Věří, že právě tyto stopy by mohly po letech přinést zásadní průlom.
Na jednání si přivedl i odborníka na DNA, aby ukázal nejnovější technologie a vysvětlil jejich přínos. Podle něj policie v minulosti trpěla slabým vedením, které vyšetřování neposouvalo kupředu. Dnes je podle něj situace jiná a noví lidé ve vedení působí kompetentně a odhodlaně. To v něm vyvolalo pocit, že se po letech může konečně pohnout kupředu.
Ramsey je přesvědčen, že genetická genealogie dokáže odhalit pravdu. Tato metoda už dříve pomohla vyřešit řadu dlouho neobjasněných případů, kdy bylo možné na základě vzdálených příbuzných vystopovat pachatele. Podle něj by bylo možné vytvořit jakýsi „obrácený rodokmen“ a zjistit, zda někdo z příbuzných neznámého muže nežil v roce 1996 v Boulderu.
Policie v Boulderu potvrdila, že se nový šéf sešel s Johnem Ramseym, zároveň ale zdůraznila, že vyšetřování vraždy JonBenét je stále aktivní a probíhající, a proto není možné poskytovat konkrétní podrobnosti. Pro Johna Ramseyho je však samotná skutečnost, že policie začala otevřeně jednat a zvažovat nové postupy, důvodem k naději. „Pokud se testy provedou, věřím, že máme dobrou šanci identifikovat vraha. Opravdu tomu věřím,“ říká muž, který téměř tři desetiletí žije ve stínu tragédie, jež navždy změnila jeho rodinu.